(VIDEO) Colas kilométricas en las estaciones de servicio ante la incertidumbre del precio en la gasolina

#17Ago | Municipio Sucre del estado Miranda, podemos ver las largas colas en las estaciones de gasolina, así como en todo el pais.



Esto no es un tema de "subsidio" esto es un RACIONAMIENTO, CONTROL.



No es casualidad, todo está friame calculado, buscan el colapso total.

18-08-18.-Kilométricas colas para surtir gasolina en el estado Carabobo, se mantienen este sábado ante la incertidumbre de cuánto será el nuevo precio del combustible.Las filas que son comunes en estados fronterizos con Colombia, como Táchira y Zulia, donde se implementa un control con un chip desde el 2014 para evitar el contrabando de combustible, se han manifestado en Carabobo y Valencia.La situación se debe a la "falta de información" sobre la decisión de Nicolás Maduro, quien señaló que la gasolina para quienes no estén inscritos en el censo automotor será cobrada a precio internacional."Esta cola es justamente porque no hay información, la improvisación trae este tipo de situaciones, cuando no hay una información donde uno pueda tomar una decisión pues ocurre esto. Todos estamos en la desesperación", dijo Deysa Cortés, reseña la agencia Efe.La mujer señaló que es insólito que en el país con las mayores reservas petroleras del mundo las personas estén haciendo "una cola inmensa hasta para llenar la bombona de gas"."La gasolina ya debió estar aumentada hace mucho tiempo", dijo Josué Acevedo,, desde una larga fila en una estación de servicio en Caracas.La medida sobre la gasolina forma parte de un conjunto de anuncios hechos por Maduro que pretende hacer frente a la crisis económica.Ayer en el Municipio Sucre del estado Miranda, se pudieron ver ver las largas colas en las estaciones de gasolina.En un video publicado en la red social Twitter se observa una larga cola en una gasolinera de Carabobo que además afecta el flujo vehícular.