Cenda: Canasta Alimentaria Básica en julio subió a Bs. 295 millones 821 mil

Credito: Archivo

17-08-18.-La Canasta Alimentaria para el grupo familiar, que contiene 60 productos de consumo básico, subió a 295.821.795,32 bolívares para el mes de julio, es decir un aumento del 80,2% ó 131 millones de bolívares en relación al mes anterior. Esta variación en bolívares es más alta que la registrada en el mes de junio que fue de Bs. 91.358.282,03/125,5% y es la más alta registrada en los históricos, explica el Centro de documentación y análisis para los trabajadores, Cenda.



Para poder comprar cualquier producto se requiere de un millón de bolívares y más. A muchas familias incluso se les está haciendo difícil adquirir los “combos de alimentos” a precio regulado que ocasionalmente ofrecen algunos supermercados, cuyos costos oscilan entre cuatro y cinco millones de bolívares (por 4 0 5 productos).



Un trabajador necesita un mínimo de Bs. 9.860.727 diarios para alimentar a su familia. Un Salario Mínimo mensual continúa siendo inferior al monto requerido para que una familia se alimente durante un día.



Con el salario mínimo de Bs, 3.000.000,00 vigente a partir del 16 junio 2018 apenas se puede adquirir el 1,0% de la Canasta Alimentaria para el grupo familiar. Mientras que el poder adquisitivo del salario mínimo+ ticket de alimentación Bs. 5.196.000,00 es de 1,8%



Una familia requiere de 98 salarios mínimos solo para cubrir sus gastos básicos en alimentación. Aun si consideramos el beneficio del ticket de alimentación y dos personas trabajando, un hogar con 2 salarios mínimos y 2 tickets de alimentación un ingreso mensual estimado de Bs. 10.392.000,00 apenas le alcanza para comprar la comida para 1 día al mes.



En julio de los once (11) rubros que conforman la canasta alimentaria, cinco registraron incrementos por encima del 100%, cinco rubros presentaron variaciones por encima del 50%; y un rubro con una variación cercana al 50%.



Las alzas más significativas del mes y de mayor impacto en el costo total de la canasta alimentaria se registraron en “carnes y sus preparados” que subió Bs. 27.518.055,11 en un solo mes, “leche, quesos y huevos” subió Bs. 26.280.333,32, “frutas y hortalizas” subió Bs. 16.995.666,67%, “cereales y productos derivados” subió Bs. 16.094.666,78, pescados subió Bs. 12.147.666,67.



Una familia para poder adquirir los rubros que contienen la proteína animal como son “carnes y sus preparados”, “pescados“; y “…huevos”, necesita Bs. 108.722.555,10 mensual. Sardina fresca uno de los pocos alimentos accesible para los venezolanos.



Variaciones en detalle por rubro:



• “azúcar y similares”: subió 157,2%; aumentó Bs. 4.726.610,67; para un costo total de este rubro de Bs. 7.733.500,00 mensual.

• “cereales y productos derivados” subió 125,1%; registrando un aumento de Bs. 16.094.666,78; para un costo total de este rubro de Bs. 28.964.500,11mensual.

• “pescados” subió 109,3%; aumentó Bs. 12.147.666,67 (solo considerando las variedades más económicas); para un costo total de este rubro de Bs. 23.264.000,00 mensual.

• “leche, quesos y huevos” subió 107,9%; en bolívares registró la 2da. variación más alta del mes: subió Bs. 26.280.333,32; para un costo total de este rubro de Bs. 50.633.333,32 mensual.

• “semillas, oleaginosas y leguminosas” (granos) subió 104,2%; registrando un incremento de Bs. 8.647.790,33; para un costo total de este rubro de Bs. 16.946.299,00 mensual.

• “frutas y hortalizas” subió 76,1%; registró un alza de Bs. 16.995.666,67 (en bolívares presentó la 3ra. variación más alta del mes); para un costo total de este rubro de Bs. 39.323.666,67 mensual.

• “bebidas no alcohólicas” subió 63,2%; registró un aumento de Bs. 7.004.440,67; para un costo total de este rubro de Bs. 18.090.440,67 mensual.

• “raíces, tubérculos y otros” (verduras) subió 60,7%; aumentó Bs. 3.539.333,33; para un costo total de este rubro de Bs. 9.369.333,33 mensual.

• “productos alimenticios” (mayonesa, salsa de tomate, vinagre) subió 57,5%; aumentó Bs. 4.060.000,44, respecto a sus costos del mes pasado; para un costo total de este rubro de Bs. 11.122.000,44 mensual.

• “carnes y sus preparados” subió 57,1% (en bolívares este rubro presentó la variación más alta del mes); aumentó Bs. 27.518.055,11; para un costo total de este rubro de Bs. 75.725.221,78 mensual.

• “grasas y aceites” subió 46,5%; presentando un aumento de Bs. 4.649.500,00; para un costo total de este rubro de Bs. 14.649.500,00 mensual. Ver más detalles en tablas adjuntas.



Durante los siete meses de este año la canasta alimentaria registra una variación acumulada de 3.606% / Bs. 287.841.481,30.



Y entre julio 2017 y julio 2018 la Canasta Alimentaria registra una variación anualizada de 30.835% / con un equivalente en Bs. de 294.865.534,01. Sin embargo, la variación anualizada en algunos rubros supera ampliamente la variación promedio:



• “bebidas no alcohólicas” con 49.327%;

• “frutas y hortalizas” con 44.362%;

• “carnes y sus preparados” presenta una variación anualizada de 41.265%;

• “productos alimenticios” con 40.505%;

• “leche, quesos y huevos” con 36.470%,

• “granos” (lentejas, arvejas, caraotas, frijol) con 30.950% (estos productos eran muy económicos y una opción como sustitutos de las carnes, sus altos precios dejan a las familias sin alternativas frente a los altos costos de las carnes);

• “pescados” con 29.479%;

• “raíces, tubérculos y otros”/verduras con 27.666%

• “grasas y aceites” con una variación de 26.299%;

• “azúcar y similares” registra una variación anualizada de 15.043%; y

• “cereales y productos derivados” con 13.774%.



Abastecimiento



Durante la recolección de la información que incluye las cuatro semanas del mes, se observó que en los establecimientos visitados un promedio de (15) productos alimenticios de los sesenta (60) que contiene la canasta alimentaria no se consiguen con regularidad: carne de pollo (entero), hígado de res, café, leche en polvo completa, pasta (solo se consiguió importada/Portugal, pastas al huevo y caseras), arroz regulado y no regulado (solo se consiguió integral), harina de maíz, aceite (nacional, una marca tradicionalmente conocida), azúcar (solo se consiguió importada/Brasil y nacional ocasionalmente); harina de trigo (solo se consiguió importada/Brasil y Uruguay); atún enlatado al natural (más económico), lentejas, caraotas negras, arvejas, y pan (regulado y no regulado). Se consiguió pollo, carne de res y de cerdo generalmente en mercados populares e itinerantes y en frigoríficos; en muy pocos supermercados. Granos se consiguió una nueva presentación más pequeña de ¼ kilogramo.



En el rubro “pescados” solo se tomó las variedades más económicas lisa, cataco, roncador, Lebranche, coro-coro, Cojinna, picua, bonita, jurel y sardina fresca entera.



Bolsas Clap



Los programas sociales MERCAL Y PDVAL móviles que ocasionalmente se montaban en algunas zonas populares de la gran Caracas, fueron sustituidos a partir del mes de marzo 2016 por los llamados CLAP (Comités locales de abastecimiento y producción) que consiste en la entrega de una bolsa de alimentos casa por casa o se lleva los productos a lugares públicos para que las personas retiren la bolsa. La que distribuyeron en el mes de julio 2018 contenía 10 productos: 2 kg. pasta larga, 2 kg. granos, 2 kg. harina de maíz, 3 kg. arroz, 1½ kg. leche en polvo, 1 mayonesa pequeña (200gr.), 2 lt. aceite de soya; 1 salsa de tomate pequeña (200gr.), 1 kg. azúcar., 6 latas de atún 140gr. Este es el undécimo operativo desde que inició el programa que hemos monitoreado y constatado. Siempre la información que suministran es que se realizara cada 21 días.



* Salario Mínimo subió de Bs. 1.000.000,00 a Bs. 3.000.000,00/ajuste de +200% vigente a partir del 16 junio 2018. Decreto Nº 3478 de fecha 20 junio 2018, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6383. Ticket de alimentación: La base de cálculo para el ticket de alimentación es de 61 UT por día laboral, por 30 días al mes. La UT que sirve de cálculo para este beneficio se incremento de Bs. 850.000,00 a Bs. 1200.000,00 a partir del 20 de junio 2018 providencia SNAT/2018/0120. Ticket de alimentación: Bs. 2.196.000,00 mensual. Ingreso mínimo legal: Bs. 5.196.500,00. Ver más detalles en tablas y gráficos.