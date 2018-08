Crystallex pide ejecución inmediata de embargo para subastar Citgo

Credito: Archivo

17-08-18.-Crystallex aseguró que está preparada para subastar Citgo y solicitó al tribunal acelerar la aplicación de la orden de embargo para que se ejecute de inmediato, según un documento conjunto que presentó con Pdvsa a solicitud del juez que lleva el caso.



“Crystallex cree que el tribunal debe ordenar que se emita el recurso (de embargo) de inmediato. De conformidad

(con las leyes) que rigen la ejecución de sentencias federales”, dice la empresa canadiense en el reporte conjunto de estatus entregado el jueves 16.



Un tribunal estadounidense autorizó la semana pasada el embargo de la subsidiaria venezolana en ese país, para que Crystallex cobre $1.400 millones, correspondientes a la indeminzación por la expropiación de sus activos en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.



“La emisión rápida y ejecución de la orden judicial son esenciales”, considera Crystallex, porque espera blindar su oportunidad de cobrar, dada la “propensión de Venezuela y Pdvsa de participar en transacciones que estén intencionalmente diseñadas para obstaculizar a los acreedores”.



El documento también señala que “dada la cantidad de acreedores que compiten para cobrar los activos de Venezuela (y de Pdvsa), la pronta emisión (de la notificación de embargo) es fundamental para establecer el interés prioritario de Crystallex en las acciones”.



Los activos de Crystallex en el proyecto minero Las Cristinas, fueron expropiados en 2008. La empresa demandó a Venezuela en el Ciadi en 2011. En 2016 el organismo internacional le dio la razón y determinó que el monto a pagar por el país era de $1.400 millones. Desde entonces la compañía trató sin éxito cobrar. Finalmente un tribunal aceptó su argumento de que Pdvsa y la República son una misma entidad, por lo que le autorizó a embargar Citgo, propiedad de la empresa petrolera en EEUU.



Otras empresas que ya tienen en sus manos decisiones de arbitraje también buscan cobrar con las acciones de Citgo, entre ellas Conoco y Rusoro, ambas expropiadas también durante el mandato de Chávez.



“Crystallex se está preparando para notificar la subasta a cada una de las partes (interesadas)”, dicen en el documento y aseguran que entre 10 y 20 empresas participarían en la adquisición de las acciones de Citgo. Además,”anticipa una importante oferta para las acciones cuando estén sujetas a subasta”.



Citgo es el principal activo de Venezuela en el extranjero y 50,1% de sus acciones son la garantía del bono Pdvsa 2020, mientras el restante 49,9% es el colateral de una deuda con la petrolera rusa Rosneft. La empresa se intentó vender en 2014, pero el país desistió de esa transacción promovida por el entonces presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. Es dueña de tres refinerías, igual cantidad de oleoductos, 48 centros de almacenamiento y más de 5.000 estaciones de servicio.



“Crystallex también está preparada para poner a disposición de los posibles oferentes cualquier información que

Venezuela o Pdvsa estén dispuestos a proporcionar para informar la valoración de las acciones y maximizar

el valor recibido por ellos en una subasta, que también le interesa a Venezuela y a Pdvsa”, señala el documento.



Con relación a cómo la subasta de Citgo se puede ver afectada por las sanciones estadounidenses que pesan sobre Pdvsa, Crystallex dice que ha estado en contacto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés), pero que no espera una emisión de una excepción hasta que el proceso esté en marcha.



“Es probable que un posible comprador desee solicitar una licencia (a la Ofac) antes de completar la compra de las acciones (…) cualquier solicitud de licencia para comprar las acciones se presentará a la Ofac después de que se complete la licitación de las acciones, pero antes de que la venta se cierre”, indica el reporte.



Por otra parte, solicitan al juez que ayude en este sentido “emitiendo una orden de venta condicional, que establece que cualquier venta puede ser condicionada a la emisión de una licencia por parte de Ofac (o una declaración de que no es necesaria una licencia).”



En la sección del documento correspondiente a su posición, Pdvsa señala que “hasta que no se resuelva la apelación de Pdvsa (presentada la semana pasada) este tribunal no puede tomar ninguna otra medida con respecto a la emisión o aplicación de la sentencia (de embargo)”.



La empresa venezolana apeló la decisión del juez solicitando apelándose en la “inmunidad soberana”, pero Crystallex argumenta que esa prerrogativa se perdió cuando demostró que Pdvsa es un “alter ego” de Venezuela.





