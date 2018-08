Reconversión monetaria: Banco Bicentenario activa contingencia de pagos de servicios en linea

Banco Bicentenario Credito: Archivo

Caracas, 16 de Agosto - Para cumplir con la fase de reinicio de las plataformas a propósito de la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, algunas plataformas y oficinas que funcionan a través del Banco Bicentenario, el ente activa contingencia para la desactivación y activación de pagos en sus servicios de telefonía, Tv satelital y Servicios Tributarios.



De este modo, el servicio Cantv/Movilnet será desactivado el 18/08/2018 y se activará el próximo 22/08/2018, Movistar tendrá sus plataformas desactivadas el 19/08/2018 a partir de las 10:00 pm y procederá a ser activada el 20/08/2018.



Por su parte la TV satélital, DirecTV será desactivada el 18/08/2018 y abierta nuevamente a los usuarios el 20/08/2018. Para el servicio de telefonía Digitel sus plataformas estarán desactivadas hasta el 19/08/2018 a partir de las 10:00 pm y procederá a ser activada el 20/08/2018.



Aunado a esto, los servicios de Banca en Línea de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para el pago del servicio no estarán disponibles entre el 15/08 y el 20/08/2018.



Mientras que la banca por internet y móvil, puntos de venta (POS), cajeros automáticos y pago móvil interbancario (P2P) fueron desactivadas este 15 de agosto y serán reactivadas a las seis de la tarde del lunes 20 de agosto, día no laborable en el que comenzará a circular el Bolívar Soberano.



Ante esta interrupción, la banca pública y privada habilitará una sala situacional a fin de atender las inquietudes y solicitudes de la clientela.



En cuanto a la plataforma para los tributos nacionales, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tribuitaria, (Seniat), sus servicios fueron suspedidos este 16 de agosto y serán el próximo 21 del mes corriente.



En el marco de la instalación del nuevo cono monetario, este viernes 17 de agosto las sucursales bancarias no prestarán servicio al público para continuar los ajustes y acciones de coordinación previo al nuevo cono monetario.



