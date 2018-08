Presidente de Datanálisis: "La mayoría de los venezolanos pagará su gasolina a precio internacional porque el Gobierno intenta subir sus ingresos”

El objetivo del aumento del precio de la gasolina es fiscal (y racional) . El subsidio es más un discurso para reducir el costo político de la medida. Pero su penetración será claramente minoritaria. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 14 de agosto de 2018

14-08-18.-Luís Vicente León, presidente de Datanálisis, afirmó que la medida de subsidio del precio del combustible en el país está enfocada a ser minoritaria con el uso del Carnet de la Patria, por lo que asegura que la mayoría de los venezolanos pagará la gasolina a precio internacional. A su juicio, el objetivo del Gobierno es aumentar sus propios ingresos.Indicó que el incremento del precio del combustible era predecible. Destacó que hay “un discurso de subsidio focalizado” a quienes tienen dos cosas que son poco comunes: Carnet de la Patria y carro. “Populismo discriminante”, sentenció.Apuntó que no cree que el Gobierno siga facilite más carnetizados de la patria. “Podríamos imaginar que el Gobierno quiere presionar a la clase media a inscribirse en el carnet de la patria por subsidios. Un mecanismo de control político. Yo en cambio creo que el Gobierno no entregará muchos carnets más. Intenta subir ingresos con un discurso de subsidio minoritario”, expuso el analista en su cuenta Twitter.Destacó que “no me parece que el objetivo del Gobierno sea incrementar los carnetizados de la patria sino los ingresos del Gobierno. La mayoría de los venezolanos pagarán su gasolina a precio internacional. Sea lo que sea que eso signifique”.Reiteró que “el objetivo del aumento del precio de la gasolina es fiscal (y racional). El subsidio es más un discurso para reducir el costo político de la medida. Pero su penetración será claramente minoritaria”.El también economista dijo que el Ejecutivo intenta tener un referente que limite la cobertura de su hueco fiscal con dinero sin respaldo. “Es como atarse al oro o dólar. En este caso al precio del petróleo. El problema es que usa de intermediario una moneda sin confianza como el Petro”.“Partiendo de que la hiperinflación tiene su raíz en la cobertura del hueco fiscal con dinero de “monopolio”, un anclaje que limite la cantidad de Bs sin respaldo (en este caso al precio del petróleo) podría ser interesante. La pregunta: lo harán o es una manipulación discursiva?”, afirmó.Subrayó que “en economía es importante ser racional y parecerlo. Usar el Petro como anclaje en lugar de anclarse directamente al precio del petróleo o al oro o al dólar reduce drásticamente la eficiencia potencial de la medida de anclaje y crea tantas dudas que limita la confianza necesaria”.