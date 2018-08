En claves: Estos son los anuncios económicos realizados por el Presidente Maduro

14 agosto 2018 - El próximo 20 de agosto entrará en vigencia un nuevo sistema monetario con la circulación del Bolívar Soberano, cuya activación, respaldada con la criptomoneda nacional, el Petro, no solo permitirá estabilizar la economía sino también combatir las mafias dedicadas al contrabando de extracción.



Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que con la configuración del método financiero, el sistema salarial y de fijación de precios estarán vinculados al valor de la criptodivisa, es decir, serán calculados a partir del precio de la cesta petrolera, situación que significará "una mejoría sustancial de los ingresos de los venezolanos".



El sistema monetario, caracterizado por la reducción de cinco ceros a la moneda, traerá consigo adecuaciones en el costo de los combustibles y demás hidrocarburos, dado que su nuevo precio será establecido de acuerdo al valor internacional. La medida, fundamentalmente, busca erradicar el contrabando de la gasolina hacia Colombia.



Las medidas, anunciadas este lunes, son acciones complementarias previstas en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. A continuación, se presentan en claves los anuncios más relevantes emitidos por el Jefe de Estado en esta materia:



Reconversión monetaria



-El Bolívar Fuerte (cono monetario actual) y el Bolívar Soberano (nuevo cono monetario) coexistirán por un tiempo prudencial a fin de que el primero contribuya al "menudeo" de las transacciones diarias, es decir, servirá para garantizar la adquisición de productos, bienes y servicios.



-El 20 de agosto será día no laborable a fin de iniciar el proceso de adaptación del nuevo cono monetario. Este día también es feriado bancario.



- El Banco Central de Venezuela (BCV) cuenta con la reserva suficiente para la entrega del cono monetario al pueblo. La banca pública y privada tiene en su poder las nuevas piezas monetarias.



- El sistema salarial y de fijación de precios de bienes y servicios estarán anclados al Petro.



- El Bolívar Soberano y el Petro serán las unidades contables de Venezuela.



- El BCV publicará diariamente las cifras oficiales del funcionamiento y el anclaje del Bolívar Soberano al Petro.



Gasolina e hidrocarburos



- El Petro será la unidad contable de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en este sentido, su uso será de carácter obligatorio en las transacciones de la estatal.



- La gasolina y los hidrocarburos serán fijados a precio internacional.



Censo Nacional de Transporte



- El miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de agosto se realizará la última jornada del Censo Nacional de Transporte en las plazas Bolívar, ubicadas en los 335 municipios del país. En las Caracas, Maracay (Aragua), Maracaibo (Zulia), Valencia (Carabobo), Barquisimeto (Lara) y La Guaira (Vargas) funcionarán puntos adicionales de registro.



- Las personas que no participen en el registro deberán cancelar el combustible a precio internacional.



- El combustible será subsidiado a dueños de vehículos automotores a través del Carnet de la Patria y el Sistema Patria.



En los próximos días, el Ejecutivo explicará el nuevo sistema cambiario, fiscal y tributario que regirá en la nación.