Maduro: Nuevo cono monetario va a circular con el antiguo hasta la extinción de éste

14 agosto 2018 - El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros anuncio que el nuevo cono monetario nacional va a circular con el antiguo desde el lunes 20 de este mes hasta su extinción.También explicó el jefe de Estado que Venezuela tendrá dos unidades contables a partir del 20 de agosto. La primera será el Bolívar Soberano y la segunda a partir del valor del Petro.El Mandatario Nacional puntualizó que el Bolívar Soberano estará anclado al Petro y el Banco Central de Venezuela deberá fijar la cifra oficial del funcionamiento y anclaje del Bolívar Soberano con el Petro, que será el valor referencial y contable para Petróleos de Venezuela (Pdvsa).“Es la economía real que tendrá Venezuela anclada al valor real de la moneda internacional”, resaltó Maduro.“Será un nuevo pensamiento económico y revolucionario dijo. “El bolívar soberano estará anclado al Petro y el BCV publicará este anclaje día por día”, aseguró el Presidente.“El anclaje irá acompañado de un nuevo sistema salarial y nuevo sistema de precios de bienes y servicios del país, anclado al Petro y así volverá a aparecer el precio máximo de Venta al Público y no podrán tener excusa los comerciantes, vamos a voltear la tortilla, cambiando todo el sistema”, subrayó el Jefe de Estado. Ordenó la aparición del Precio Máximo de Venta al Público, “el cual debe ser respetado por los comerciantes del país: “Estamos cambiando el sistema en un juego ganar-ganar, aquí ganan todos”.En lo referente al precio de la gasolina en el país, “anuncio que habrá un subsidio directo a la par del precio internacional de la gasolina y los hidrocarburos, para acabar así con el contrabando”, precisó Maduro.Este miércoles, jueves y viernes será las últimas jornadas de registro del Censo Nacional de Transporte dijo.Maduro, declaró el próximo lunes 20 de agosto como día no laborable, en el marco de la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, que destaca la eliminación de los cinco ceros de la moneda.A desmontar sistema económico de guerra llamó Maduro, durante reunión en la que ofreció pormenores del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, junto a su equipo económico.Desde el Palacio de Miraflores el Mandatario adujo que se trata de un programa para la recuperación, en primer lugar, lo cual pasa por “desmontar el perverso sistema económico que nos han instalado desde el capitalismo neoliberal a partir de la guerra económica, desde el año 2014”.Indicó que tras este paso debe surgir un sistema económico virtuoso, equilibrado, sustentable, sano, productivo de una nueva economía que vaya brotando a partir de las nuevas regularidades. “Eso es vital”, acotó el jefe de Estado venezolano.Manifestó que “se trata de derribar todos los mecanismos que se han instalado para destruir la economía y la cohesión y para llevar al país a un estado de intervención extranjera y así con toda la capacidad productiva del país colocarlo en una nueva situación”.En ese sentido, informó que esta semana su equipo de gobierno estará dedicado a explicar día por día cada paso de la reconversión monetaria y de la reconversión económica global, que tendrá lugar este lunes 20 de agosto.Apoyo del pueblo“Yo pido a todo el país por el bien de las futuras generaciones, por el bien y felicidad de nuestra amada Venezuela, pido a todos los venezolanos que pongamos lo mejor de cada quien, la mejor de las voluntades, espíritu nacional, para que todos los pasos que se van a dar a partir del próximo lunes 20 de agosto sean acompañados y se garantice el éxito y la victoria de cada una de las acciones que se van a activar a partir de ese día. Pido el apoyo de todo el país”, instó.Al solicitar el respaldo de todas las fuerzas del país, argumentó que el país “tiene camino, futuro y lo hemos encontrado con este programa, vamos a ir transitando este camino de la normalización económica, ingresos, precios, salarios, crecimiento de los motores que Venezuela ha venido apuntalando la Agenda Económica Bolivariana”.Resumió que el día de hoy ha estado trabajando para precisar el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. “Sin duda alguna, el trabajo que se ha hecho, con importante asesoría internacional e importantes expertos del nuevo pensamiento económico humanista del mundo, América Latina y Europa, quienes desde el Seminario Internacional de Pensamiento Económico Alternativo, Antineoliberal, humanista, progresista, socialista, se conectaron con el equipo económico”.Agradeció a “todos los expertos financieros del mundo, economistas, expertos financieros”, los cuales “han permitido contrastar el programa de recuperación económica, ver sus distintos escenarios, analizarlo al detalle y perfeccionarlo, para entregárselo al pueblo a partir del 20 de agosto, cuando empieza la reconversión monetaria y la reconversión económica integral del país”.El Jefe de Estado realizó un plan para la recuperación económica que contempla 5 ejes fundamentales, la reconversión monetaria que entra en vigencia el próximo 20 de agosto, el respaldo de la Criptomoneda Petro, la ley para modificar los ilícitos cambiarios e incentivar la circulación de moneda extranjera en el país, activos en petróleo para el Banco Central de Venezuela (BCV) y un decreto económico en el que se procede a exonerar de impuestos a la importación de todos los bienes, capitales, materia prima, insumos, agroinsumos, maquinarias y repuestos.Con el poder popular como pilar fundamental, la Revolución Bolivariana podrá superar todas las amenazas contra la patria, esbozó Maduro.Resaltó la movilización realizada por el pueblo en todos el territorio nacional para respaldar las acciones que lleva a cabo en Ministerio Público en la investigación contra los participantes en el intento de magnicidio en grado de frustración en su contra.Los venezolanos “han sorprendido al mundo con una de las movilizaciones más grandes de los últimos 10 años de las fuerzas populares y revolucionarias que apoyan y sustentan la Revolución Bolivariana. Y esta es la respuesta que tenemos que dar siempre”, manifestó.“Con este amor, y con este poder popular en Venezuela no podrán con nosotros. Alimentemos el espíritu popular de combate, la conciencia histórica y la militancia revolucionaria para que tengamos un poder popular a la altura de las exigencias de la Venezuela 2018 que sabrá enfrentar todas las dificultades”, expresó.Asimismo, destacó la labor que tuvo el poder popular en unión cívico-militar en la captura en flagrancia de parte de los autores materiales de atentado fallido en su contra.En la reunión participaron la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami; el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez; el vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López; el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo; el ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Zerpa y el ministro Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, además de otras autoridades.