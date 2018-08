Presidente Maduro: "La gasolina y los hidrocarburos internos tiene que colocarse al precio internacional"

gasolina (referencial) Credito: Archivo

Caracas, 13 de Agosto - El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una reunión con el gabinete económico en el Palacio de Miraflores, en Caracas, hizo diferentes anuncios relacionados con el Censo de Transporte, mediante el cual, venezolanos recibirán un

subsidio directo de (el precio) de la gasolina, a través del Carnet de la Patria.



El mandatario no fue explícito respecto a si se va a modificar o no, el precio de la gasolina e hizo hincapié en el subsidio directo, sin embargo en extractos de su alocución, colocados en la cuenta Twitter de Prensa Presidencial, @PresidencialVen, se podría inferir que el tema se está

manejando.



“La única vía de acabar con el contrabando de gasolina es llevando su costo a precio internacional y derrotar a mafias que llevan nuestra producción a Colombia y El Caribe, por eso apruebo subsidio para los venezolanos rumbo a la estabilización del hidrocarburo”.



“Anuncio que este miércoles jueves y viernes serán los últimos días para el censo de transporte y por ende, venezolanos que recibirán el subsidio de la gasolina ¡Quien no atienda el llamado pagará el hidrocarburo a precio internacional!”



"En cuanto al Censo de Transporte, vamos rumbo a un sistema de subsidio directo y progresivo del uso del combustible; que según los cálculos, en 2 años habremos resuelto la deformidad que se creó en la venta de gasolina”.