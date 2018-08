Plataforma Patria no estará habilitada este 17 de agosto por reconversión monetaria

Caracas, agosto 13 - En el marco de la instalación del nuevo cono monetario, la plataforma Patria, -a la cual ingresan los venezolanos para la aceptación de bonos de protección social- será actualizada desde el 17 de agosto y no estará disponible para el "retiro de fondos" hasta el próximo 19 del presente mes.



"Se informa a todos nuestros usuarios y usuarias que, con el objetivo de facilitar los procesos relativos a la reconversión monetaria en las diferentes entidades bancarias, la opción de "Retiro de Fondos" no estará habilitada los días 17, 18 y 19 de agosto de 2018", señalaron a través de la red social Twitter @Patria_ve.



No obstante, la opción "Monedero" de la plataforma no estará operativa para los días 18 y 19 de agosto y será activada luego de los anuncios que emita el presidente de la República, Nicolas Maduro, el 20 de agosto del presente año.



De igual forma los programas de protección Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna y José Gregorio Hernández no estarán habilitados durante los mencionados días.



A excepción de su "Monedero", la plataforma Patria continuará prestando servicio todos los días, incluido el domingo 19, con el objetivo de facilitar el registro de nuevos usuarios y usuarias en el Censo Nacional de Transporte y el registro de los menores escolarizados.



Es importante destacar que el único requerimiento para registrarse es tener a mano su número de cédula de identidad y un teléfono

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)