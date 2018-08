Reconversión monetaria: Sudeban decretó el 17 de agosto como día no hábil bancario

10-08-18.-La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), informó a través de su cuenta en la red social Twitter que decretó el próximo 17 de agosto como día no hábil bancario, a los fines de que las entidades financieras puedan "facilitar" sus procesos de adecuación, de cara a las reconversión monetaria pautada para el 20 de agosto.Señaló que "el día viernes 17 de agosto será no hábil bancario, a los fines de que no se celebren operaciones o servicios de taquilla, incluyendo los servicios digitales de pagos de cheques, en las agencias, oficinas, sucursales y taquillas externas"."En este sentido, no estarán abiertas al público, aunque podrán realizar las actividades administrativas que consideren pertinentes; todo ello, en aras de facilitar la culminación de los procesos de la cámara de compensación electrónica".Sudeban indicó además a las entidades bancarias que los días 18 y 19 de agosto, la red de oficinas, sucursales, agencias y taquillas externas que se encuentren ubicadas en centros comerciales no prestarán ninguna actividad de taquilla, por tanto; no estarán operativas para el público y que en esos días estarán operativos los servicios de banca electrónica, a través de sus respectivas páginas web; "así como los puntos de venta, los cajeros automáticos y las operaciones de pago móvil interbancario P2P".