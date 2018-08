(AUDIO) Alfredo Hurtado: "Se tiembla ante el inminente salto económico de Venezuela"

Escuche aquí el audio

7 agosto 2018 - ¿Es una coincidencia que el atentado contra Nicolás Maduro se produjera poco después de que el presidente venezolano anunciara una serie de medidas para recuperar la economía de la nación caribeña?.



No faltan quienes ven una vinculación directa entre la determinación del mandatario de convertir a Venezuela en "una potencia media en el marco de América Latina", en particular, impulsando el sector productivo, y las fuertes explosiones que el pasado 4 de agosto interrumpieron un solemne acto encabezado por Maduro, justamente cuando hablaba sobre la "recuperación económica".



"Creo que se han acelerado las acciones terroristas en Venezuela debido a que Nicolás Maduro está tomando medidas económicas que puedan representar un salto adelante para la economía venezolana, tomando en cuenta todos los problemas que estamos sufriendo en ese ámbito, producto de las sanciones económicas, así como de los errores cometidos por la Revolución", indicó en conversación con Radio Sputnik el analista venezolano Alfredo Hurtado.



Manifestó, asimismo, que los que están detrás del fallido atentado buscan evitar que Nicolás Maduro se afiance "aún más en el poder" por el inminente mejoramiento económico.



Oglis Ramos, analista venezolano, tampoco duda de que el intento de magnicidio contra el presidente venezolano revela el "temblor" de sectores nacionales y extranjeros "ante esas políticas" anunciadas por Nicolás Maduro.



"No solo es un atentado contra el presidente, es un atentado contra el pueblo venezolano", sostuvo Oglis Ramos.