Exoneran a PDVSA de pago del impuesto sobre la renta

Credito: Archivo

6 agosto 2018 - El gobierno exoneró del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISRL) a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sus empresas filiales y las empresas mixtas domiciliadas o no en el país, según se establece en un decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial N° 41.452, con fecha 2 de agosto de 2018.



“Se exoneran del pago del Impuesto Sobre la Renta, los enriquecimientos de fuente territorial o extraterritorial obtenidos por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresas filiales y las empresas mixtas domiciliadas o no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, provenientes de las actividades de producción de hidrocarburos”, señala el artículo 1 del decreto N° 3.569.



La medida será aplicada solo para el ejercicio fiscal 2018 y “los beneficiarios deben presentar la declaración anual de los enriquecimientos netos globales gravados y exonerados, según corresponda, en los términos y condiciones que establece la ley”.



El último informe financiero publicado por Pdvsa, correspondiente al año 2016, señala que en ese ejercicio se entregó el equivalente a $723 millones por concepto de ISLR, una disminución de 72% con respecto al año previo. Los datos de las empresas mixtas no están disponibles.