Jesús Faría: La hiperinflación se debe a un “dólar descarrilado”

03-08-18.-El constituyente, Jesús Faría, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que la decisión de modificar la ley de ilícitos cambiarios es una forma de desarrollar de “manera libre y sin restricciones las operaciones cambiarias” para que quien traiga dinero deba justificar de dónde salió.



“Esto no es ningún capricho y lo volvemos a decir. ¿Teníamos el control del dólar? No. Porque tenemos un régimen cambiario que ya es inservible”.



Faría llamó a entender que es necesario hacer cambios en la política económica a partir de la nueva situación que se está presentando en el país. “En aquél momento el control de cambio que se estableció con las enormes reservas funcionaba, ya no”.



Faría afirmó que un control de cambio no es parte de una política “revolucionaria” pues anteriormente presidentes con otra corriente política aplicaron este método. Explicó que las personas aún defienden régimen de controles, bien sea por doctrinas, desconocimiento o por interés.



El economista dijo que la hiperinflación y los cambios diarios de precio se deben a “un dólar descarrilado”. Aseguró que Venezuela está en el nivel de reserva per cápita más baja de la historia.