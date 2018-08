(VIDEO) Víctor Álvarez: Decreto constituyente que deroga Ley de Ilícitos Cambiarios no elimina el control cambiario

#ConLaLuz @TamaraHSF: Cuando tengamos un gobierno comprometido con la estabilidad es que podremos afirmar que habrá crecimiento. El nuevo paradigma debe ser la estabilidad. https://t.co/OJXgvxgH1R — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 2 de agosto de 2018

03-08-18.-El decreto constituyente que deroga la Ley de Ilícitos Cambiarios es positivo, pero insuficiente, señalaron los economistas Tamara Herrera y Víctor Álvarez en la emisión de Con La Luz de este jueves 2 de agosto, reseña el portal Efecto Cocuyo.Víctor Álvarez, economista y exministro de Industrias Básicas y Minería dejó claro que el decreto constituyente no elimina el control cambiario. “El control lo que hacia era distribuir la renta petrolera y, como ya no hay renta petrolera, ya no había razones materiales para prolongar la vigencia de la ley. Ahora lo que necesita el Gobierno es activar otras fuentes de divisas para compensar el derrumbe de la renta petrolera y con la derogación de la ley lo que espera es que se activen otras fuentes de divisas a través de las casas de cambio para absorber ese ingreso”, explicó.El experto advirtió que mientras se mantenga una tasa oficial preferencial se prolongarán las prácticas especulativas y corruptas.“Al no eliminar el control de cambio vas a tener dos mercados: el privado proveniente de la inversión extranjera y el turismo internacional, que se van a vender en las casas de cambiario, y el de la renta petrolera en el que el Gobierno va a seguir teniendo el privilegio de comprar dólares baratos”, dijo.El premio nacional de Ciencias, añadió que Pdvsa podría tener un respiro para hacer frente a sus pagos si se le permite vender sus divisas a la tasa que fije el mercado.“El principal afectado ha sido Pdvsa, cuando a Pdvsa se le obliga a rematar su menguado ingreso en divisas a las tasas de Dicom los bolívares que recoge no le alcanzan para pagar su nomina y los pagos a contratistas”, expresó.Por su parte la profesora universitaria Tamara Herrera afirmó que “El solo hecho de la despenalización es un elemento positivo porque baja la percepción de riesgo y podría tener temporalmente una apreciación de ese dólar, pero aún no se sabe cual es el alcance de la medida”.Asimismo, subrayó que el anuncio económico no revertirá los efectos de la hiperinflación.“Hemos venido operando con un modelo sobrerregulador, de represión económica, y cuesta creer que esta despenalización es una libertad completa (…) Para revertir la hiperinflación hace falta generar confianza, rescatar el aprecio por el bolívar y tomar medidas monetarias y fiscales que estabilicen la economía, nada de eso se vio en el anuncio”, afirmó.Otro efecto que puede tener el decreto constituyente, en opinión de Herrera, es la posibilidad de que el sector salud tenga acceso a divisas para la compra de insumos médicos.“Uno de los beneficios inmediatos es que las clínicas y los médicos pueden tener de una vez las divisas necesarias para traer los insumos. Ahora, ¿van a liberar la ley que prohíbe que puedan traer insumos?, eso no lo sabemos”, manifestó.Descartó que el Gobierno apruebe la unificación cambiaria y advirtió que la apertura cambiaria generará un efecto inflacionario importante.Herrera reveló que el Gobierno nacional forzó a la banca a vender los títulos denominados en moneda extranjera antes de la puesta en vigencia del decreto constituyente “con lo cual los forzó a no tener una ganancia cambiaria”.