Gasolina, subsidio, carnet de la patria: 3 palabras que vuelven a atizar la polémica

01-08-18.-Dirigentes opositores llaman a la población a no participar en el registro convocado por el Gobierno

El censo de transporte, por una parte, y la venta de gasolina subsidiada con el carnet de la patria, por otra, se convirtieron en un nuevo pulso entre el Gobierno y la sociedad organizada.

Este martes 31 de julio, horas después del apagón que sorprendió a los caraqueños, el presidente Maduro confirmó lo que hasta ese momento era una posibilidad: quien no tenga carnet de la patria no podrá acceder a combustible a precio bajo.

El aumento en el precio de la gasolina es prácticamente un hecho: el sábado 28 de julio, el ministro de Educación y dirigente chavista Elías Jaua informó que el PSUV debate si ajustarlo paulatinamente o llevarlo a precios internacionales.

Ese día, pero horas más tarde, el mandatario anunció que comenzaría un censo de transporte y dejó entrever que solo con el carnet de la patria sería posible el acceso al combustible subsidiado.

A partir de ese momento, los dirigentes del sector transporte señalaron que no acudirán al censo por considerar que es "una burla", como lo manifestó Hugo Ocando, presidente del Bloque del Oeste.

Parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) aseguraron que el uso del carnet de la patria para poder comprar combustible asequible es una forma de discriminación. Sin embargo, representantes del oficialismo –como el constituyente David Paravisini– afirmaron que no es discriminatorio el empleo del carnet porque cualquier persona se lo puede sacar.

No obstante, dirigentes opositores insisten en que la población no debe acudir al censo. El secretario general de Copei, Robert García, instó a los ciudadanos a no registrarse y no participar en este mecanismo.