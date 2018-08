Transportistas: “Nosotros no estamos ganados a seguir yendo a censos, no solucionan los problemas del sector”

Credito: Archivo

01-08-18.-El presidente del Bloque de Transporte del Suroeste de Caracas, Pedro Jiménez, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que no cree que el censo propuesto al gremio por parte del gobierno vaya a solucionar los problemas del sector.



“No tenemos conocimiento de en qué consiste el censo. me imagino que va a ser un censo que por más que tratemos que sea fidedigna la información que se de va a ser cuestionado”.



Jiménez dijo que el gobierno ha tratado de hacer otros censos y siempre han habido fallas en la implementación de esa modalidad. “Nosotros no estamos ganados a seguir yendo a censos”.



Jiménez dijo que que ya han sacado el carnet de la patria por petición del gobierno, la cédula del transportistas y esto no ha traído resultados. “¿Por qué tengo yo que sacar el carnet de la Patria? Eso crea incomodidad”



Aseveró que seguirán estudiando en reuniones las medidas a tomar para elevar propuestas al gobierno que ayuden a mejorar la situación de los transportistas.