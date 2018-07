Óscar Figuera: "En Venezuela no hay socialismo y mucho menos comunismo”

Óscar Figuera, secretario general del PCV Credito: Archivo

31-07-18.-Óscar Figuera, secretario general del comité central del Partido Comunista de Venezuela –PCV-, considera que los términos en que el presidente, Nicolás Maduro, plantea los objetivos de las medidas económicas que anuncio recientemente deben ser apoyados para corregir una situación de crisis general “del modelo de acumulación capitalista rentista, que es el que está en crisis porque en Venezuela no hay socialismo y mucho menos comunismo”.



Figuerra señaló durante una entrevista en Unión Radio que el PCV todavía no ha precisado si las medidas apuntan a la salida de la crisis. “Nos hemos visto obligados a desarrollar, a partir del conocimiento de las medidas a través de los medios de comunicación, un proceso de discusión y análisis de las mismas y solicitarle a expertos su opinión y estamos en ese proceso”.



Destacó que el partido comunista tiene que ser muy responsable al emitir una opinión porque “determinará en mucho la posición de los partidos comunistas a nivel internacional. Estamos en una fase de evaluación de las medidas”.



Figuera precisó que el PCV está estudiando las medidas para confirmar si efectivamente funcionaran pero “si no forman parte de un plan integral que conozcamos, es muy difícil, asumir la defensa de las mismas”.