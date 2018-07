En menos de un mes lavar la ropa y bañarse cuesta 50% más en Venezuela

30-07-18.-La panela de jabón Las Llaves (250 gramos) varía entre Bs 5.700.000 y hasta Bs 6.300.000 mientras el Fresca Fragancia de 160 gramos se puede encontrar en Bs 3.990.000

En tan solo 20 días los precios de los productos de limpieza volvieron a subir y ya el jabón en polvo se ubica en más de 9 millones de bolívares. Es decir, se requiere de dos salarios mínimos para comprar un detergente de un kilo que dura un mes.

Desde el 20 de junio el salario mínimo es de Bs 5.196.000 (incluyendo el ingreso mensual que se ubica en Bs 3 millones y el tique de alimentación que es de Bs 2.196.000), según lo anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

El detergente Las Llaves, de un kilo, puede costar hasta Bs 16 millones en supermercados como El Dorado (en la avenida Fuerzas Armadas) mientras en Farmatodo se puede encontrar hasta en 11 millones de bolívares.

Aquellos que buscan la economía optan por comprar otras marcas comerciales como Rindex 3 en 1 de 2,700 gramos, que cuesta Bs 19 millones, o el Ariel de un kilo que se puede encontrar en Bs 9.760.000 o hasta Bs 10.500.000.

A su vez, el jabón líquido multiuso de 500 gr de Las Llaves, empleado para lavar los utensilios de cocina, sale en Bs 9.900.000.

El lavaplatos de 500 gramos cuesta casi Bs 10 millones

La bedel María Fernanda Galindo señaló que "los precios son una locura, y lo peor es que uno no sabe qué comprar. Uno trabaja y trabaja para nada, porque nuestros sueldos son una burla". Lo poco que compra Galindo es gracias a que su hijo le envía dinero desde el exterior.

En la cadena Farmatodo se oferta champú (llamado pretratamiento) y jabón líquido para aseo personal en más de Bs 9.400.000, lo que preocupa a los usuarios.

El papel higiénico de 4 rollos puede costar más de 6.800.000 bolívares mientras el Scott sube a unos 9 millones de bolívares.

El cuidado dental quedó en el olvido, pues una crema dental de 75 gramos pasa de los 2 millones de bolívares. La más costosa encontrada en el recorrido hecho por Contrapunto se llama Galactic Diamond White y cuesta Bs 4.350.000.

El cuidado dental quedó en el olvido por los altos precios

Josefina Romero, mesera, asegura: "Ya no me puedo ni cepillar los dientes con mi acostumbrada 'cremita’ y ni hablemos del enjuague bucal. Con esta economía, no puedo ni comprar champú".

Para el lavado del cabello se puede encontrar Every Night de 350 ml en 5.192.000 y Bs 5.477.350 la versión para niños. El champú Palmolive cuesta Bs 11.500.000 bolívares.

Romero señala que salió a comprar antes de que entre en vigencia el nuevo cono monetario, porque realmente se siente confundida.

"Primero eran tres ceros, ahora son cinco y en dos semanas se les ocurrirá quitar todos los ceros para tratar de confundirnos y que no veamos los daños que ya le han hecho a nuestro país", acotó.

Los desodorantes de bolita cuestan entre Bs 2.100.000 y Bs 5.300.000; todo varía dependiendo de la marca.

Las toallas sanitarias mantienen sus precios en comparación con el último recorrido realizado por Contrapunto el 9 de julio. Un paquete varía entre Bs 2.100.000 hasta Bs 8.125.45, dependiendo de la cantidad.

Las Kotex de 22 unidades cuesta más de 8 millones de bolívares

Y los padres se preocupan por los pañales...

La cosa se pone color de hormiga para quienes tienen niños pequeños que usan pañales, pues un paquete de 16 unidades de marca importada ya va por 36 millones de bolívares. Sin embargo, quienes busquen la economía y recorran varios establecimientos pueden encontrar Pampers de 24 unidades en Bs 18.089.000, o también otras marcas importadas a menor costo.

Sostener relaciones sexuales de manera protegida se pone un poco difícil: los Recare de tres unidades cuestan más de 3 millones de bolívares.

*KATHERINE DONA