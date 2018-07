Anclaje del cono al Petro es algo inédito en el mundo

30 julio 2018 - El anuncio del presidente Nicolás Maduro, la noche del miércoles, sobre el anclaje del "bolívar soberano" al criptoactivo Petro es algo inédito nunco visto en ningún sistema económico vigente en el mundo.

Por lo general, las monedas de los distintos países se "ancla" a un tipo de cambio que pertenece a una divisa extrajera fuerte o de mayor monetario, nunca a un "criptoactivo" o moneda virtual, como en el caso de Venezuela es el Petro.

En la actualidad, el Fondo Monetario Internacional (FMI) usa un selecto grupo de divisas (canasta de monedas de reservas) compuesto por cinco unidades que son el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés, el yuan chino y la libra esterlina.

El anuncio de Maduro de "anclar" el nuevo cono monetario a una criptomoneda (respaldada por el petróleo) y no a una divisa extranjera generó ayer entre algunos economistas más dudas que respuestas, además de incertidumbre.

"¿La cantidad de bolívares va a depender de los petros? ¿Cuántos petros hay? ¿Cómo se controla su emisión? ¿A qué variables obedece?. El Bolívar soberano se ancla al Petro. Una entelequia. El respaldo de una moneda es la confianza. Justamente porque nadie confía en el Bolívar es que se desencadenó la hiperinflación", opinó ayer el economista Asdrúbal Oliveros.

El constituyente David Paravisini indicó que el anclaje del nuevo bolívar al petro permitirá "restablecer un sistema referencial de precios que esté desligado del dólar".

Mientras que el diputado de la AN y economista, José Guerra, ofreció una visión distinta. "El anclaje del bolívar respecto al Petro carece de sentido. ¿Por qué? Porque el Petro no es un una divisa. El petro no existe. No se puede anclar una moneda con algo inexistente. ¿Dónde se comercializa el petro? ¿en cuáles países lo aceptan?", se cuestionó.

"El Petro no es una divisa de libre aceptación en el mundo, no se ha emitido ni siquiera en Venezuela. Estamos anclando la moneda a una fantasía", afirmó.

En abril pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la preventa del petro logró recaudar $ 3.338 millones y la meta era llegar a los 6 millardos de dólares. "Empezando, hemos logrado vender el equivalente a dólares, euros, rublos y yuanes, en petro hemos logrado cerrar al día $ 3.338 millones de dólares y estas son las primeras negociaciones con grandes empresas", dijo en esa oportunidad.

La criptomoneda venezolana está respaldado por 5.324 millones de barriles en reservas de la Faja del Orinoco.