(VIDEO) Rafael Ramírez sobre medidas económicas de Maduro: " Vamos directo al abismo y al caos ante un gobierno autoritario”

Rafael Ramírez Credito: Captura

28-07-18.-El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, aseguró este sábado a través de un mensaje publicado en la plataforma You Tube que las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, son “anuncios a destiempo y carecen de un plan”.



El ex-presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) afirmó que la eliminación de cinco ceros de la moneda nacional “sin un plan, es como maquillar a un muerto”.



“Hoy día somos mucho más pobres que hace tan solo cinco años. El Petro, además de inconstitucional, es un fraude al no tener posibilidad de tranzarse”, añadió.



Indicó que las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo, sólo demuestran que Maduro está listo para privatizar la Faja Petrolífera del Orinoco y emitir títulos de propiedad para ser tranzados por los especuladores financieros.



“Estos son los aspectos más graves de los anuncios hechos. Vamos directo al abismo y seguiremos en este caos de un gobierno autoritario”, dijo, al tiempo que destacó que las referidas medidas económicas hace al Gobierno de Maduro “débil y sin credibilidad”.



En el mensaje, Ramírez reafirmó que la destrucción de Pdvsa es responsabilidad de Maduro y su equipo. “He denunciado que Pdvsa está en vías de privatización, se entrega a empresas trasnacionales como se entrega el arco minero”, sentenció.



Igualmente, Ramírez denunció que es perseguido por denunciar “este desastre y no avalar la destrucción del país”. “A pesar de ello, sigo luchando, como siempre, al lado de los intereses del pueblo y los trabajadores, recibo sus mensajes y comparto sus preocupaciones”, subrayó.



Informó que exigió un derecho de palabra en el IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que se realizará este fin de semana en Caracas, y que le fue negada. “He pedido un derecho de palabra, se me ha negado insistentemente”, expresó.