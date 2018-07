Economistas plantean que ninguno de los anuncios de Maduro el miércoles, plantean fórmulas ante la hiperinflación

27 de Julio - Ninguno de los anuncios hechos la noche del miércoles por el presidente Nicolás Maduro en el Plan para la Recuperación Económica Nacional plantean un camino, desde la ciencia económica, para plantar cara al principal problema de la vida diaria de los venezolanos: la hiperinflación.



Un coro de voces de economistas se alinearon ayer en esa dirección, como lo harán esta noche Marte y la Luna en su eclipse. Incluso, si la reconversión se lograse implementar en los tiempos previstos, representa un ajuste cosmético que no resolverá los problemas de fondo que han generado y siguen impulsando la volátil y acelerada subida de precios.



En un artículo de Prodavinci, los analistas Anabella Abadi y Carlos García Soto escribieron que “la arbitrariedad fiscal, apoyada en la irresponsable y desordenada emisión de dinero por parte del BCV es —a la fecha— uno de los principales motores del espiral hiperinflacionario. Sólo en el primer semestre de 2018, la base monetaria aumentó en 795% y la liquidez monetaria aumentó en 1.367%. Esta última cifra pasó de los BsF 127,35 billones (un billón tiene 12 ceros) a los BsF 2,37 billardos (un billardo tiene 15 ceros)”.



La economista Abadi en su más reciente informe, publicado por Transparencia Venezuela, agrega que “cifras oficiales del BCV reflejan una creciente emisión monetaria dirigida a financiar a Pdvsa, la cual registró un aumento acumulado de casi 14.000% entre julio de 2011 y enero de 2017. Esto, sin duda ninguna, generó importantes presiones inflacionarias”.



“En un contexto hiperinflacionario en que se discute la necesidad de un plan integral de reformas para la recuperación socio-económica del país, resulta fundamental entender estas estrategias, tanto para corregirlas como para identificarlas rápidamente ante eventuales pretensiones de futuros gobiernos de replicarlas”, refiere el texto.



Para el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, no hay una visión para solucionar el problema económico de Venezuela sino solo medidas "inconexas, con poca profundidad, muchas de ellas no se entienden o no están lo suficientemente explicadas y para atacar los problemas de la economía necesitas generar confianza”.



"Es un factor fundamental porque la hiperinflación tiene muchas aristas, pero una de ellas es el tema de las expectativas que los agentes económicos: las empresas, los comerciantes, las personas se forman sobre los precios a futuro. Si la gente no tiene confianza en las decisiones del gobierno, obviamente basa sus decisiones en salvarse y en salvaguardar su patrimonio o lo que tenga", sostuvo.



Sigue siendo la estrategia de “precios acordados”, el único camino con el que Miraflores aspira a mantener a raya a la hiperinflación, pese a que en su alocución del pasado miércoles, el Jefe del Estado omitió el tema.



Al preguntarle al diputado José Guerra sobre si las medidas anunciadas por el ejecutivo nacional reducirían la hiperinflación, contestó tajante que no. “Lo que se está haciendo es un cambio de escala en la métrica de la moneda pero no hay medidas fundamentales para corregir las causas de la hiperinflación que son de orden fiscal y monetario, entonces esta medida no va a resolver el problema de la hiperinflación”, explicó a Unión Radio.



De su lado, el también economista y exministro de Hugo Chávez, Víctor Álvarez interviene en un artículo de opinión: “Al no contemplar acciones para la reactivación agrícola e industrial ni corregir el déficit de las empresas estatales a través de la liberación cambiaria y de las tarifas de servicios públicos, esta brecha se seguirá financiando con emisiones de dinero inflacionario. En diciembre se le habrán puesto otra vez cinco ceros a todos los billetes y seguramente en enero el efímero bolívar soberano será sustituido por una nueva familia de billetes que serán los petros”.