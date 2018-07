Econ. Tony Boza: anclaje de moneda venezolana al petro evitará manipulación de su valor

El economista Tony Boza Credito: Aporrea.org

27 julio 2018 - El anclaje del nuevo esquema monetario de Venezuela, bolívar soberano, a la criptomoneda petro a partir del 20 de agosto evitará que sectores de poder devalúen su valor para obtener beneficios y atacar al Gobierno con el argumento del dólar paralelo, dijo a Spuntik el economista, Tony Boza.



"El anclaje impide que actores económicos manipulen el valor de la moneda con respecto a otras divisas simplemente por interés particular, y eso no necesita estar un fiscal encima para que funcione", afirmó.



El 25 de julio el presidente Nicolás Maduro anunció que desde el próximo 20 de agosto al bolívar (moneda local) se le eliminarán cinco ceros, algo inédito en el país.



Además de esta reconversión monetaria, el Gobierno decidió anclar el tipo de cambio frente a otras divisas a la criptomoneda petro, cuyo valor depende de la cesta de crudo venezolana.

Sin embargo, aún no está claro qué esquema se utilizará para anclar ambas monedas.



Boza considera que la medida anunciada por el Gobierno representa un golpe para los que se dedican a la venta del dólar en el mercado negro, que actualmente se ubica en 3.500.000 bolívares por dólar.



El economista conductor del programa Boza con Valdez, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, afirmó que si el salario de los venezolanos está soportado en petros no será rentable comprar dólares en el mercado paralelo.



A consideración de Boza las medidas que anunció el Gobierno, como parte del programa de recuperación económica, permitirán "derrocar" la hiperinflación "galopante" que afecta al país.

"La reconversión precisamente se hace en un momento en que la inflación hace vulnerable el manejo de situaciones como, por ejemplo, el menudeo, la descarga de efectivo, el desarrollo de la contabilidad, el proceso de etiqueta de precios, todos esos procesos que son la forma de una organización económica", indicó.



La eliminación de cinco ceros a la moneda venezolana simplifica los procesos del manejo del efectivo, la liquidez, y el manejo de los procesos contables, tanto digitales como impresos, afirmó el experto.



La reconversión monetaria estaba prevista para el 4 de junio pasado, pero luego de que Maduro se reunió con los representantes de la banca decidió efectuarla el 4 de agosto.

Ahora el presidente realizó un nuevo cambio de su entrada en vigencia, que además se suma a un programa para recuperar la economía venezolana.



En el marco de esa recuperación económica, Boza opinó que los salarios de los trabajadores deben ajustarse al nivel real de la productividad de los venezolanos.



"Hay que ir reposicionando la capacidad adquisitiva, la composición del salario dentro de la estructura de costo, a cualquier empresario lo que menos le pesa en la estructura de costo es la nómina porque se volvió polvo, al punto que hay empresas que están pagando bonos en divisas extra normativamente porque se les está yendo el personal", agregó.



De igual manera, el economista venezolano dijo que el país caribeño va rumbo a un proceso de transición económica, en la cual se generará la estabilidad y confianza para la llegada de nuevas inversiones.



Los anuncios de Maduro coincidieron con la actualización de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, en la cual se estima que la inflación en Venezuela cerrará 2018 en 1.000.000%, con una caída de 18% del Producto Interno Bruto.

El Gobierno de Venezuela ha denunciado en reiteradas ocasiones que el país se ha visto afectado por el bloqueo financiero que mantiene EEUU contra la nación caribeña.

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201807271080715537-economia-venezolana-criptomoneda-bolivares/)