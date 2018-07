(VIDEO) Inauguró el presidente de Sudáfrica X Cumbre del Brics en Johannesburgo

Actuales presidentes del Brics

Johannesburgo, julio 26 - El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa dijo este jueves que a través del esfuerzo colectivo y trabajo conjunto los países del grupo Brics pueden enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva era de desarrollo.



Al inaugurar en Johannesburgo la X Cumbre de estas cinco naciones que representan las economías emergentes más poderosas del mundo, el mandatario dijo que todos entienden que esta Cuarta Revolución Industrial no es simplemente una transformación digital, sino un cambio en la forma en que las personas viven, trabajan y se relacionan.



Ramaphosa expresó que Brics, integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es en si mismo un producto del rápido cambio en el mundo, que ha visto el surgimiento de nuevas economías, el realineamiento de viejas alianzas y el cambio del balance del poder mundial.



Por esa razón, el estadista recomendó a sus pares de las naciones miembros que en este momento en la evolución de Brics 'debemos centrarnos en la colaboración para el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida'.



En ese sentido afirmó que el gran avance de la tecnología y la innovación ofrecen enormes oportunidades para el crecimiento, el desarrollo y el progreso humano y que potencialmente mejora la capacidad productiva y coloca a países en su totalidad en una nueva trayectoria de prosperidad.



Esto tiene el potencial de solucionar muchos de los problemas sociales que enfrentamos a través de un mejor equipamiento para combatir enfermedades, hambre y degradación ambiental, opinó el Presidente de Sudáfrica.



No obstante alertó que a menos que se aborden estas facilidades de forma colectiva, regidos por una agenda de desarrollo, los rápidos cambios tecnológicos podrían servir solamente para afianzar las disparidades existentes dentro y entre países. También podría crear nuevas fallas en nuestras sociedades, añadió.



Entre las sugerencias presentadas por Ramaphosa a los presidentes de Brasil, Rusia, China y el primer ministro de la India, figuran que estos países en vez de adoptar las nuevas tecnologías per se deben combinar sus esfuerzos y experiencias para convertirse en innovadores.



'No debemos permitir que las nuevas tecnologías diseñen nuestras sociedades y debemos asegurar que las necesidades de nuestras sociedades adopten las tecnologías que desarrollamos y cerciorarnos de que esta Cuarta Revolución Industrial no sea exclusividad de un grupo de naciones'.



Ramaphosa admitió que las tecnologías de esta Revolución Industria ofrecen a las economías emergentes la oportunidad de saltos tecnológicos y puntualizó que la rápida adopción en África de las telecomunicaciones móviles, así como en otras partes del mundo en desarrollo, demuestra cómo la innovación puede conducir al desarrollo.



Para lograr el éxito en este camino señaló la importancia de equipar a los pueblos con las habilidades necesarias para avanzar en esa sociedad y en esa economía.



La cita de los presidentes Michel Temer, de Brasil; Vladimir Putin, de Rusia; Xi Jinping, de China, y el primer ministro indio, Narendra Modi, además de Ramaphosa, fue antecedida por la celebración ayer del Foro de Negocios de Brics.



Líos con la foto



La confusión durante la fotografía oficial del encuentro se debió a un malentendido de los organizadores. Los mandatarios ocuparon sus puestos según les indicaban unas cartulinas en el escenario. No obstante, las banderas a su espalda no correspondían con la 'alineación presidencial'.



Una vez los asesores les indicaron dónde colocarse para conseguir la concordancia entre mandatario y bandera, los líderes intercambiaron sus posiciones para, una vez más, ocupar los puestos erróneos.



Así, el presidente chino, Xi Jinping, se colocó frente a la bandera de Sudáfrica; el primer ministro indio, Narendra Modi, delante del estandarte de Brasil, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se ubicó frente la bandera de Rusia; su homólogo brasileño, Michel Temer, se paró ante el estandarte de la India y, por último, el presidente ruso, Vladímir Putin, se puso frente a la bandera de China.