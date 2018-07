Venezolanos desconcertados con nueva reconversión que eliminará cinco ceros al bolívar

El presidente de la república, Nicolás Maduro Credito: Reuters

26-07-18.-El presidente Nicolás Maduro fijó primero la reconversión para junio, luego para el 4 de agosto y la noche del miércoles dijo que la medida se implementaría el 20 de agosto. Sin embargo, informó que se eliminarán cinco ceros al bolívar y no los tres que estaba previsto borrar inicialmente.



“Es grave la situación, si te pones a pensar en que precio va a quedar la gasolina”, dijo a Reuters Miguel Guerrero, un taxista de 62 años, de un barrio acaudalado del este de Caracas. “El bolívar va a morir definitivamente como El Libertador (Simón Bolívar) hace 200 años”, agregó.



Un litro de gasolina premium en Venezuela tiene un valor de seis milésimas de bolívar.



La economía del país petrolero atraviesa por su quinto año de recesión y sufre la primera hiperinflación de su historia, según datos manejados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una medición del Congreso opositor.



La alta inflación del país ha hecho que sea casi imposible obtener dinero en efectivo.



“Esto será peor. ¿Cómo vamos a pagar el transporte (público)?”, se preguntó Griselda Osorio, una enfermera de 55 años, en un popular mercado en Maracaibo, en el occidente venezolano, que vive una crisis de apagones eléctricos y escasez del servicio de agua.



Con cinco ceros menos, ahora “serán centavos de bolívares. Me voy olvidar del transporte, andaré a pie”, agregó. “¿Cómo voy a recargar el teléfono (celular)?, ¿de dónde saco los centavos?”, dijo la mujer al referirse que no existen las monedas y que los billetes son escasos.



En cadena de radio y televisión, el mandatario sólo mostró una moneda de 1 bolívar, aunque prometió que con la reconversión circulará “un real”, o unos 50 céntimos de la moneda venezolana.



Críticos y opositores han dicho que la eliminación de ceros a la moneda no atacará el principal problema del vertiginoso crecimiento de los precios y recordaron que ya en 2008 hubo una reconversión que removió tres ceros a la moneda.