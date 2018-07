Zulia: Hiperinflación y mercado negro del efectivo imponen caducidad de billetes de 500 y 1.000 bolívares

Credito: Panorama

25-07-18.-Las distorsiones económicas por las que atraviesa el país están aniquilando, no solo el valor diario de la moneda, sino la aceptación física del cono monetario. Como si se tratara del Banco Central de Venezuela, es la economía de calle la que está imponiendo la salida de circulación de billetes, su vigencia y validez.



En Maracaibo, los billetes de Bs. 500 y de Bs. 1.000 son destruidos incluso delante del comprador. No los reciben ni los cuidadores de estacionamientos, ni los choferes de tráfico, ni los aceptan como limosna. Quienes obtienen esta denominación por transacciones comerciales o por cajeros automáticos saben que no tienen mucho margen de maniobra.



Las compras se han convertido en el mayor problema para los venezolanos, además de que ya existen amenazas de eliminar también el uso de los billetes de dos mil bolívares, pero el rechazo de los billetes de baja denominación no es más que una consecuencia.



Los operadores de esta "extinción" son, básicamente, los vendedores de efectivo, quienes en la inédita operación de vender el papel moneda nacional hasta en 400%, necesitan deshacerse de billetes que hagan mucho volumen para permitir su traslado y canje con mayor comodidad.



Tanto en el transporte público como en el recinto comercial más pequeño lo más común es escuchar: “no puedo aceptarlos, porque no puedo comprar nada con eso”.



En el mercado Las Pulgas, el más grande de la capital zuliana, un comerciante dijo a PANORAMA: Si acepto un billete de quinientos o de dos mil, nadie más los quiere y ¿qué hago yo después con ellos?, no los puedo vender, nadie los recibe”.



Para los vendedores de efectivo los ejemplares de baja denominación representan un problema, pero la influencia de estos grupos en una ciudad técnicamente sin billetes es de tal peso, que ellos ponen las condiciones, el valor de cada papel, y hasta su vigencia. Esta actividad ilegal es, paradójicamente, "moneda corriente" en el Zulia y en Maicao.



La necesidad de efectivo es el motor de este delito. Como los bancos no cubren la demanda, el ciudadano común se ve obligado a buscarlo. Los llamados "bachaqueros" migraron su poder letal al barrido del efectivo y hasta hoy, lo han conseguido. Los recientes decomisos por parte de las autoridades regionales y los decretos emanados sobre la ilegalidad de esta práctica aún tienen mucho camino por andar, eso si antes no ocurre otra mutación que siga golpeando al más débil de la cadena, el ciudadano.



“Es un sistema complicado para los comerciantes, por el número de billetes que necesitamos para realizar una compra, es demasiado bulto. Dime tú, que un paquete de un millón de bolívares en billetes de baja denominación es una maleta, ¿cómo andas así en la calle?”, sostuvo Ángela León, comerciante de comida rápida en el mercado periférico.



Otro aspecto que resaltaron los comerciantes consultados en el centro de Maracaibo es que los productos de procedencia colombiana no pueden ser adquiridos por billetes de baja denominación porque los mercados fronterizos solo aceptan billetes de 20 mil bolívares en adelante.



Consultado sobre esta situación, el diputado y economista José Guerra advirtió que Venezuela "es el único país con antecedentes donde la propia población ha rechazado un billete de baja denominación hasta el punto de sacarlo de vigencia antes del anuncio por entes competentes".



El nuevo mercado del efectivo, además, presiona de tal manera al ciudadano que ha sido capaz de producir mayor escasez porque retiene dinero a la espera de incrementos en los porcentajes de valor y el precio de los productos. Un mecanismo asfixiante y de impacto masivo. Comerciantes, prestadores de servicios, empleados, amas de casa, pensionados, estudiantes, profesionales, todos son víctimas de una u otra manera.



En consecuencia un producto puede llegar a tener hasta tres precios basados en la modalidad de pago. Si paga en efectivo, el precio del artículo será menor, pero si el pago es por punto, el precio en algunas ocasiones supera más del 50% del valor promedio.



“El rechazo a los billetes de baja denominación se debe a la pérdida de su valor adquisitivo, producto de la hiperinflación que atraviesa el país. Para que el fenómeno no suceda debe existir en el cono monetario billetes de mayor denominación, basado en la realidad que vive el país, junto a medidas económicas que ayuden a desacelerar la hiperinflación”, expresó el presidente de la Comisión de Finanzas de la AN.



Si el problema no es corregido, podría tener afectaciones en sistema económico a largo plazo. “Hay negocios que necesitan efectivo, sin efectivo no pueden hacer sus compras, ni los pedidos a la grandes empresas, por lo que consecuentemente, golpearía al sector comercial que se dedica a estas cosas, significaría un golpe a los comerciantes”, agregó Guerra.



A su juicio, la realidad no mejorará porque no se han adoptado medidas.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 201 veces.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/experienciapanorama/Hiperinflacion-y-mercado-negro-del-efectivo--imponen-caducidad-de-billetes-de-500-y-1.000-bolivares---20180721-0054.html)