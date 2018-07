(AUDIO) Ex-ministro Rodrigo Cabezas: "Es muy grave que el gobierno no reconozca la hiperinflación y prohíba a sus ministros hablar"

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

25-07-18.-El economista y exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, manifestó que el fenómeno de la hiperinflación obliga al país a consensuar salidas para salir de la crisis. “Venezuela está urgida de un programa contra la hiperinflación”, reseñó el portal Un ión Radio.“Un programa de estabilización macroeconómica y por supuesto las decisiones que tienen que tomarse como guía estrategica en relación a la propia hiperinflación. Esto es posible si quienes gobiernan le dan al problema el alto contenido profesional y técnico que debe tener”, precisó en el Foro de César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos de Unión Radio.Considera muy grave que el gobierno no reconozca la hiperinflación, prohíba a sus ministros hablar sobre este fenómeno y que no convoque a la nación a superarlo. La hiperinflación “es devastadora con relación a la inversión, a los salarios y al consumo, sus consecuencias en la desnutrición, en la caída de la recaudación tributaria y en el desplome de 60 % del salario real”.Por su parte, la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, destacó que es posible resolver el problema de la hiperinflación. “Lo han hecho otros países y tenemos las personas para hacerlo, la capacidad y el diseño, pero “habría que rescatar la credibilidad en el gobierno y ahí es donde llevamos muchos años escuchando la retórica y las acciones de políticas económicas que nos trajeron aquí y no parece haber la honestidad y el coraje necesario para la reflexión y la corrección de esas políticas”.Advirtió que la hiperinflación es un fenómeno impredecible que mientras más se tarde en abordarla más se agudiza. “El deterioro que la acompaña también se tiende a agravar por eso hacemos llamados para alertar, convocar y proponer los cambios que tienen que ser urgentes”.