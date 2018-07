Sudáfrica: Comienza la X Cumbre de los BRICS en Johannesburgo

Johannesburgo, julio 25 - La X Cumbre del bloque de potencias emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) empezó hoy en Johannesburgo con la apertura de un foro económico al que asisten líderes y más de mil delegados de esos países.



El ministro sudafricano de Comercio e Industria, Rob Davies, fue el encargado de inaugurar el foro en el Centro de Conferencias de Sandton, en el centro financiero de Johannesburgo, a la espera de que intervengan los mandatarios más tarde.



Los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Brasil, Michel Temer; China, Xi Jinping; así como el primer ministro de la India, Narendra Modi, darán sendos discursos por la tarde, que marcarán el tono de la reunión.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no participará en esa sesión, ya que se incorporará a la reunión en Johannesburgo este jueves.



La cumbre de los BRICS, que representan el 43 % de la población mundial y el 26 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del planeta, se celebra en un contexto internacional influido por la política unilateral y proteccionista de EEUU, enfoque que no comparte el bloque.



En el discurso de apertura del foro de negocios, Davies destacó el "enorme crecimiento" de la economía de los BRICS en "los últimos años", pues ha pasado en una década de un 12% al 26% del PIB mundial.



"No es un secreto que vivimos tiempos de turbulencias" en el panorama internacional, afirmó el titular sudafricano de Comercio e Industria, al subrayar que "es un momento de crisis para el sistema de comercio".



"Tenemos que profundizar y fortalecer la colaboración en nuestros países", aseveró el ministro.



Como anfitriona y presidenta de turno de los BRICS, Sudáfrica, que acoge por segunda vez la cumbre del bloque, ha invitado a numerosos países de África a la reunión para tender puentes y que esa naciones se beneficien de la relación con las cinco potencias.



Asimismo, están invitados otros países dentro de la iniciativa "BRICS Plus", impulsada por el bloque para incrementar la cooperación entre países emergentes.



Unos de esos países es Argentina, que ejerce la presidencia rotatoria del G20 (grupo de economías avanzadas y emergentes) y cuyo presidente, Mauricio Macri, llegará este jueves a Johannesburgo, informaron fuentes de la delegación argentina.

