(VIDEO) Escalona: Deber principal del Gobierno es escuchar las necesidades del puebloConstituyente Julio Escalona: "Parte del Gobierno está infiltrado y no quiere que bajen los precios"

22 julio 2018 - Este domingo, el constituyente Julio Escalona expresó su descontento con las medidas que se han tomado en el área económica, especialmente, para controlar los precios en Venezuela.Durante una entrevista, en el programa de televisión José Vicente Hoy, Escalona afirmó que ha pasado un año y el Ejecutivo Nacional “no ha tomado una medida viable”. Mientras que la oposición y los empresarios no están interesados en solucionar los problemas del país, aunque simulen negociar en las mesas.En su opinión, “hay un lado del Gobierno que quiere que se solucionen los problemas y otro, infiltrado por una corriente de la derecha, que impide las medidas. No es posible que se hable tanto de los precios, incluso dentro del propio Gobierno, y que no pase nada. Cada vez que se compra algo, está más caro que el día anterior. ¡Eso no puede ser!”.Posibles solucionesSobre el mencionado tema de “liberación de precios”, el miembro de la Comisión de Economía de la ANC explicó que esta petición de los empresarios y comerciantes es absurda porque los precios ya están liberados. Esto se demuestra con el nuevo precio que establecen en los productos día tras día.Escalona lamentó que en esta situación la población sea la más afectada, tanto así que le temen al incremento de salario porque saben que de inmediato subirán todo otra vez. “Ningún Gobierno puede permitir que eso ocurra”, insistió.Como posible solución afirmó que, en reunión en Miraflores, sugirió congelar los precios. Además, considera que la organización y actuación del pueblo, sin violencia, es fundamental para dar a conocer la realidad y exigir solución al problema económico que padece el país.Vea el programa completo