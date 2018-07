Datos oficiales: Venezuela exportó 779 millones de dólares en oro a Turquía entre enero y mayo de 2018

19 de Julio - El ministro de Minas de Venezuela, Víctor Cano, dijo esre miércoles que el Banco Central de Venezuela (BCV) está exportando y refinando oro en Turquía y no en Suiza debido a la preocupación en torno a las sanciones aplicadas por Europa y Estados Unidos, aunque no especificó el monto de los envíos.



Los datos oficiales de Turquía muestran que Venezuela exportó 20,15 toneladas de oro entre enero y mayo, pero no existen registros aún de que los lingotes hayan regresado a Venezuela para formar parte de las reservas internacionales.



Cano dijo el miércoles que el oro enviado a Turquía volvería finalmente a Caracas para convertirse en parte de la cartera de activos del banco central. El BCV no respondió de inmediato a una solicitud de más información.



Desde abril del año pasado, el BCV ha comprado una cifra récord de 17,6 toneladas de oro a productores que operan en el Arco Minero -el área de mayores reservas de ese metal en la nación petrolera-, según datos del ministro de Minas.



Las compras de oro por parte del Estado eran mínimas hasta el año pasado y los volúmenes adquiridos por el BCV resultan bajos todavía frente a las 150 toneladas de oro monetario que mantiene en reserva, equivalentes a 75 por ciento de los ahorros de la nación.



ORO SIN REFINAR



Los datos oficiales de Turquía registran todas las exportaciones desde Venezuela como “oro sin estándar y por refinar”. De acuerdo a los operadores, esa categoría considera el oro que no cumple con el criterio de 99,999 por ciento de pureza.



Las barras que ha comprado el BCV a mineros locales tienen un grado de pureza de entre 88 y 98 por ciento, según dijo Cano, y necesita ser refinado y certificado como oro monetario para que pase a ser de reserva y se use en futuras operaciones financieras.



En los últimos años, Venezuela certificaba en Suiza una porción del oro que mantenía en sus bóvedas para concretar luego operaciones de canje con bancos globales, que aportaban liquidez al país en medio de una caída de ingresos petroleros que profundizó una larga crisis económica.



Caracas ya no envía a Suiza y prefiere refinar en países aliados como Turquía tras las sanciones, apuntó el ministro.



“Este problema de Venezuela se planteó por primera vez hace unos años por una delegación que mantuvo conversaciones con algunos jugadores en el mercado de oro turco”, dijo una fuente del sector minero en Turquía.



“(Las importaciones) no son tan grandes. Pero llaman la atención ya que estas transacciones no se hicieron antes”, apuntó.



El instituto de estadística de Turquía no registra aún salidas de oro hacia Venezuela, por lo que es posible que tras ser procesado el oro se comercialice en otros mercados o en ese país.