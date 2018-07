Rodrigo Cabezas: No ha habido una conducción profesional de la política económica

El economista Rodrigo Cabezas Credito: Panorama Digital

aracas, julio 17 - El economista Rodrigo Cabezas, expresó la tarde de este martes, que a su juicio no ha habido una “conducción profesional” de la política económica, que ha tenido como consecuencia la crisis que se vive en el país.



“Por qué llegamos hasta acá es claramente comprensible para la ciencia económica y podríamos decir, digo yo, es mi apreciación como economista, varias razones: la primera de ellas, en mi opinión, es que no ha habido una conducción profesional de la política económica”, señaló durante una entrevista con Vladimir Villegas.



También sostuvo que el manejo de la política cambiaria ha sido errático: "Por supuesto, el sistema cambiario con tres precios, además, la diferencia entre ellos, destruía, destruyó la formación de los costos en la agricultura, en la industria, en el comercio, porque esta es una economía altamente importadora, de maquinarias, de equipos, de herramientas, de insumos. De manera que el manejo de la política cambiaria fue absolutamente errático, originó procesos inflacionarios y, por supuesto, origina el mantener un tipo de cambio a 10 bolívares, otros elementos que no están explicados en la ciencia económica de la política económica que es la corrupción".



"Un tercer elemento es la política fiscal. Un economista, un ministro de finanzas, su principal preocupación es ver que el déficit fiscal no se desborde, que el déficit fiscal, moderadamente, no pase de 3% del PIB, tratar de financiarlo bien. Aquí hemos llegado a tener déficit fiscal de 16%, esto es asombroso para cualquiera que haya estudiado ciencia económica", explicó el especialista.



"¿Cómo se explicó el que el déficit fiscal te afectara? Porque tenías que hacer el programa de estabilización y de ajuste (…) No lo hiciste porque eso es neoliberalismo, imperialismo, cualquier cosa, y se fueron a la solución fácil que era emitir dinero de la nada desde el Banco Central de Venezuela", criticó Cabezas.



Negó que mientras integró el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez se llegase a emitir dinero inorgánico: “Yo fui ministro de finanzas, cuando terminamos el mandato y luego en los años siguientes, el déficit fiscal se mantuvo en torno a 3%, en mi caso, lo mantuvimos en 2,7%. Durante el periodo del presidente Hugo Chávez, no se utilizó la emisión de dinero inorgánico, eso no es cierto, el que lo diga no está diciendo la verdad”.



Cabezas aseguró que el Banco Central de Venezuela no ha perdido su autonomía y que lo importante es que cumpla sus funciones de estabilización de la economía: “Hubo una modificación de la ley del Banco Central de Venezuela en el 2005 para crear el Fonden y se creó un mecanismo que tiene la economía mundial, el de tener el adecuado de reservas para pasar reservas excedentarias al Fonden con planes de inversión (…) La ley del Banco Central dice que (el banco) es autónomo, la Constitución lo dice, lo que necesitamos desde el BCV es que cumpla sus funciones, la principal función del BCV es la estabilización de los precios”.