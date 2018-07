FMI advierte de daño al crecimiento por conflictos comerciales: EEUU es vulnerable

Fondo Monetario Internacional (FMI) Credito: web

16 de Julio.- WASHINGTON (Reuters) - Los conflictos comerciales crecientes y sostenidos debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos amenazan con descarrilar la recuperación económica y deprimir las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, advirtió el lunes el Fondo Monetario Internacional.



Al esbozar el daño potencial de las medidas del presidente estadounidense Donald Trump y las represalias de sus socios, el FMI dijo: “Si se concretan las amenazas actuales a la política comercial y la confianza empresarial cae como resultado, la producción mundial podría estar alrededor de 0,5 por ciento por debajo de las proyecciones actuales para el 2020”.



Eso se traduce en casi 500.000 millones de dólares de pérdida de producción anual en base a las proyecciones del FMI, el equivalente a restar una economía del tamaño de Tailandia.



“El riesgo de que las tensiones comerciales actuales escalen aún más con efectos adversos sobre la confianza, los precios de los activos y la inversión es el mayor riesgo a corto plazo para el crecimiento mundial”, dijo el economista jefe del FMI, Maury Obstfeld, en una conferencia de prensa.



Obstfeld agregó que los déficits comerciales de Estados Unidos crecerían debido a la alta demanda, posiblemente avivando aún más las tensiones comerciales.



La reducción en la producción tiene en cuenta los aranceles globales de Estados Unidos al acero y al aluminio, así como la suma inicial de tarifas sobre 34.000 millones de dólares en productos chinos, junto con medidas de represalia.



También incluye otras amenazas, como una ronda adicional de aranceles sobre 200.000 millones de dólares en bienes chinos y una tarifa del 25 por ciento de Estados Unidos a las importaciones mundiales de automóviles que se encuentran en estudio.



“Como foco de represalias globales, Estados Unidos encuentra una parte relativamente alta de sus exportaciones gravadas en los mercados globales ante un conflicto comercial tan amplio, y por lo tanto es especialmente vulnerable”, agregó Obstfeld.



El FMI mantuvo sus pronósticos de crecimiento mundial en un 3,9 por ciento tanto para este año como para el 2019, en comparación con su proyección anterior emitida en abril. Obstfeld dijo que estas proyecciones sólo toman en cuenta los aranceles actualmente vigentes, por lo que las tarifas sobre vehículos no estaban incluidas.



Aún así, dijo que el ritmo de crecimiento se estaba desacelerando. Mientras que el FMI en abril redondeó a la baja las proyecciones de crecimiento para el pronóstico del 3,9 por ciento, en la actualización de julio las cifras se redondearon ligeramente al alza para alcanzar ese mismo nivel.



Las previsiones para Estados Unidos y China tampoco cambiaron, con un crecimiento de 2,9 por ciento en 2018 y de 2,7 por ciento en 2019 para la mayor economía del mundo, y una expansión de 6,6 por ciento para este año y en 6,4 por ciento para el próximo en el caso del gigante asiático.



No obstante, el FMI recortó las previsiones para el 2018 de algunos países de mercados emergentes. En particular bajó medio punto porcentual la proyección de crecimiento de Brasil, a un 1,8 por ciento, debido a los efectos persistentes de huelgas laborales y la incertidumbre política.



El Fondo también redujo sus pronósticos de crecimiento para este año en los países de la zona euro, Japón y Reino Unido, citando un desempeño del primer trimestre más débil a lo esperado, junto con condiciones financieras más ajustadas, en parte debido a la incertidumbre política.



El organismo redujo la proyección de expansión para la zona euro este año a un 2,2 por ciento desde un 2,4 por ciento, y para Reino Unido la recortó a un 1,4 por ciento desde un 1,6 por ciento. El FMI disminuyó el pronóstico de expansión de Japón a 1,0 por ciento desde 1,2 por ciento.