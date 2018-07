Ford Motor de Venezuela dejará de fabricar 4 modelos de carros en el país

14 julio 2018 - La planta Ford Motor de Venezuela, ubicada en Valencia, estado Carabobo, dejará de ensamblar los modelos Fiesta, Explorer, Super Dusty y Cargo 1721 para el 2019, informó este viernes el secretario general del sindicato de la empresa fabricante de automóviles, Eliécer Cohen.



En rueda de prensa, Cohen detalló que dicha medida se debe a la falta de materiales y a la caída de la producción en la empresa multinacional, y recalcó solo 206 unidades del modelo Eco Sport serán ensambladas y destinadas a las vitrinas de sus concesionarios.



En ese sentido, comentó que por parte de la gerencia de la ensambladora no hay una declaración del cierre de la planta, pero indicó que esta situación coloca en alerta a los 967 trabajadores que podrían perder de forma definitiva sus puestos de trabajo. “Al no haber oferta, no hay demanda”, subrayó.



“Van a ver en las calles y en las avenidas vehículos de la empresa, pero eso no significa que se estén ensamblando actualmente en la planta. Hay más de 500 unidades redistribuidas en más de 52 concesionarios a nivel nacional que corresponden a los años 2015 y 2018. Esas unidades no han sido vendidas, están en los concesionarios”, precisó.

