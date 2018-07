Billetes del nuevo cono monetario aún no llegan a la banca

Credito: Web

04-07-18.-A un mes que entre en vigencia la “reconversión monetaria” en el país —prevista para el 4 de agosto—, los bancos públicos y privados desconocen cuándo comenzará la llegada de los billetes nuevos a las bóvedas y, más aún, cuáles serán las piezas monetarias actuales que convivirán con las unidades de Bs.S. 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500, respectivamente.



“Hasta ahora no se maneja ninguna información sobre la llegada de los billetes nuevos. Se especula que las remesas llegarían 48 horas antes del 4 de agosto, pero no es nada oficial. El proceso de adecuación de las plataformas se viene dando dentro de la institución, pero sigue la incógnita sobre si el 4 de agosto si arrancará la reconversión monetaria o se pospondrá nuevamente como se hizo en junio pasado”, dijo un gerente de una entidad privada en Maracaibo.



En los bancos públicos la información es nula, según señaló otro gerente a este medio. “No sabemos nada. Aún nadie ha visto algunos de los billetes nuevos. La reconversión (eliminación de tres ceros a la moneda) ya fue reprogramada para el próximo 4 de agosto y esto se sigue viendo crudo y atrasado. Los puntos de pago electrónico aún no se han actualizado y para esta fecha ya deberían estar listos”, dijo una fuente.



Recientemente, Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, aseguró, en twitter, que “tenemos información que llegó un pequeño lote de billetes (al BCV), por eso no entendemos por qué aún no se entregan a los bancos”. Apuntó que de la reconversión “el eslabón que aún está crudo y que es responsabilidad del BCV, es que no están llegando los billetes”.



En esto coincide también el economista Leonardo Buniak, quien insiste en que el tiempo se agota para que se de una efectiva distribución de las nuevas piezas monetarias en las entidades.



“El tiempo ya es insuficiente. Se requieren 120 días mínimo. Hay que recoger unos 10.000 millones de piezas de billetes del actual cono monetario e introducir un mínimo de 5.000 millones de piezas del nuevo”, aseguró en su cuenta en twitter.



Además, “la banca tiene que contar con 120 días adicionales para hacer las pruebas a toda la plataforma tecnológica y aplicativos informáticos que serán afectados por la reconversión. Eso incluye a todo el ecosistema financiero, para evitar problemas en el sistema de pagos”.



El economista Roger Chacín es partidario que “la reconversión se suspenda para finales de año y comienzos de 2019. No hay la suficiente cantidad de billetes nuevos, el tiempo no da para que se aplique a partir del 4 de agosto. Todavía existen muchas fallas y dudas en las entidades bancarias. El proceso ha marchado bastante lento (...) y el Gobierno aún no ha mostrado el primer billete en físico que se pondrá a circular en el sistema financiero”.



Chacín agregó que “la hiperinflación que tenemos va a pulverizar el nuevo cono monetario. Es muy probable que tengamos en diciembre billetes de Bs. 1.000, 2.000 y 5.000 que se sumarán a los que hoy estamos usando”.



Para los expertos otro de los puntos a resolver de cara a la entrada en vigencia de la reconversión es la escasez de efectivo, el continuo incremento de la liquidez monetaria y la elevada cantidad de dinero electrónico “sin respaldo”.



Para mediados de junio pasado, la cantidad de monedas y billetes en circulación en el país ascendió a Bs 24,34 billones o 1,65% del total de la liquidez monetaria del país, de acuerdo con la más reciente data del Banco Central de Venezuela.



Igualmente, la liquidez monetaria ya supera ampliamente los Bs. 1,2 billardos, lo que indica que casi la totalidad del dinero de la economía es electrónico o virtual, sin respaldo “físico”.



Voces como la del profesor de economía de LUZ, Rodrigo Cabezas, se muestran en desacuerdo por la aplicación de una nueva reconversión, la segunda en menos de 10 años.



Para el economista la mayor incertidumbre la genera la “desmonetización” radical “de aproximadamente 18 millones 700 mil piezas de billetes que actualmente circulan, de manera insuficientemente. Esto es de vértigo, quizás la mayor preocupación que deseo señalar (...). ¿Porque no dejar que las dos familias de billetes circulen en el segundo semestre de 2018 como mínimo? ¿Porque no remarcar los 18,7 millones de piezas actuales reexpresándoles en las magnitudes del nuevo cono para evitarse sensibles problemas de ausencia de efectivo”, dijo, recientemente, en un artículo personal.

