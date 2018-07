PCV condena decisión de entregar empresas nacionalizadas al Frente Francisco de Miranda

03-07-18.-"Es necesario menos blablablá y más trabajar", emplazó a Maduro el secretario general del Partido Comunista, Oscar Figuera

La decisión del presidente Nicolás Maduro de poner 700 empresas estatizadas en manos del Frente Francisco de Miranda (FFM) no tuvo buena acogida en el edificio Cantaclaro, sede del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Para los comunistas, el FFM no ha dado muestras de desarrollar una gestión acorde con los intereses populares. Por el contrario: el secretario general del PCV, Oscar Figuera, aseguró que este grupo de dirigentes del oficialismo ha actuado como "colonizador" cuando asume tareas.

"La experiencia que tenemos de ese movimiento al que se está diciendo que se le va a entregar la gestión de 700 empresas es que llegan a las instituciones como que fueran colonizadores y propietarios, irrespetando los espacios de los trabajadores", aseveró.

En la gestión de las 700 empresas, enfatizó, se necesita participación obrera, comunera y popular.

El PCV no comparte la eliminación de Mercal y Pdval, y no avala la creación de tiendas CLAP que se entregarán a privados. "No compartimos esa política de reprivatización de espacios conquistados", remarcó.

Si hay algo demostrado, además, es que "el ejercicio de la gestión burocrática de las empresas del Estado ha fracasado", dijo Figuera, e inquirió a Maduro "si las vas a relanzar con la misma concepción".

Estos son aspectos que, a juicio de la dirección nacional comunista, deben ser abordados en el contexto del acuerdo unitario PSUV-PCV. "Nosotros exigimos la discusión de estos temas", reiteró. También demandaron de la asamblea constituyente "un papel más activo", autónomo e independiente.

Menos blablablá

Figuera se preguntó "cuál es el discurso de recuperación de la producción" si "por donde pasamos" en los estados Cojedes, Barinas, Apure, Guárico, Zulia "nos conseguimos el lamento". Por eso, enarboló una frase de combate: "Menos blablablá y más trabajar", porque "sin producción no hay solución". Interpeló al Ejecutivo: es la disputa por los dólares del petróleo y de las remesas "la que está definiendo el curso de los acontecimientos" entre sectores gubernamentales y de oposición.

Entre otras críticas, el PCV advirtió que en el Gobierno "hay una línea que pretende criminalizar a los pequeños y medianos productores" en lugar de revisar qué pasa con quienes no han cumplido sus tareas de producir alimentos. Criticó, también, la división entre el Ministerio de Producción Agrícola y el de Alimentación: "uno no produce, y el otro lo que hace es importar", porque el ministerio de Producción Agrícola lo que ha hecho es crear "una inmensa mafia".

Los comunistas reprocharon que haya siete productores detenidos, acusados de presunto boicot por no cumplirle a la empresa estatal Delagro, y exigieron que se investigue lo sucedido en lugar de buscar chivos expiatorios. Según el relato de Figuera, Delagro no entregó los insumos completos "y hoy exigen a esos productores, esas productoras la entrega de una producción que el Estado no estuvo en capacidad de garantizar". El Estado les exige a los productores de arroz "que les entregue cuentas de producción de 2.500 o 3.000 kilos por hectárea", mientras la empresa estatal "tiene un promedio de producción de 1.800 kilos por hectárea", contrastó.

El PCV denunció, en el caso del sur del Lago de Maracaibo (Zulia), el desempeño del Instituto Nacional de Tierras, la Guardia Nacional Bolivariana e, incluso, dirigentes del PSUV, y alertó sobre amenazas de muerte contra el dirigente comunista Luis Fajardo.