Casi el doble que la semana pasada: Hasta Bs. 2.200.000 puede costar un café con leche en Caracas

03-07-18.-Casi el doble que la semana pasada. Una taza de café con leche cuesta hasta 2 millones 200 mil bolívares en Caracas este martes, 3 de julio. Un millón de bolívares más que el precio registrado hace siete días y que implica un incremento de precio de 83%, reporta el portal Efecto Cocuyo.



A ese costo, el dinero a pagar por una taza de café con leche está cada vez más cerca de alcanzar el monto del sueldo mínimo, aunque aún está lejos del precio que pronosticó el profesor de la Universidad Metropolitana, Natan Lederman, quien dijo que para diciembre de este año podría costar 100 millones de bolívares.



Efecto Cocuyo visitó ocho panaderías y loncherías entre los municipios Libertador y Chacao para monitorear la escalada precios producto de la hiperinflación.



Los encargados de una panadería en La Candelaria compraron el kilo de café marca San Antonio a 36 millones de bolívares. 10 millones de bolívares más que el precio registrado en el recorrido de hace una semana.



Hacia el este de Caracas, al dueño de una lonchería de Centro Plaza en Altamira le ofrecieron el galón de leche a Bs. 3.200.000, 52% más que el precio de la semana pasada. Comentó que todos los fines de semana recorre los supermercados de la ciudad en busca de los precios más asequibles para abastecer su negocio.



Seguirá subiendo

Los pronósticos no dan señales de que el precio de la taza de café con leche vaya a bajar. El presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Humberto García Larralde, dijo que probablemente para el cierre del año la tasa de inflación llegue a estar por encima del 400.000% si no se corrigen las fallas en la economía.



La última tasa de inflación mensual publicada por la la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), fue de 110,1% para el mes de mayo. La tasa anualizada fue de 24.571%.



De mantenerse el ritmo inflacionario, el precio de la taza de café con leche podría llegar a los 4 millones 620 mil bolívares para el 3 de agosto.