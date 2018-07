EEUU bloquea a operadora China Mobile del mercado estadounidense

Credito: Web

03-07-18.-El departamento estadounidense de Comercio recomendó no autorizar la solicitud de la operadora China Mobile para entrar al mercado de telecomunicaciones de la primera potencia mundial, citando inquietudes de seguridad nacional, reseña la agencia AFP.



"Luego de una importante relación con China Mobile, las preocupaciones sobre riesgos mayores a los intereses del orden público y de seguridad nacional de Estados Unidos no se pudieron resolver", dijo el subsecretario de Comercio David Redl en un comunicado el lunes, indicó.



Tarifas estadounidenses a miles de millones de dólares en bienes chinos deberán empezar a aplicarse el viernes, y Pekín ha prometido medidas retaliativas. Redl agregó que la agencia del departamento sobre telecomunicaciones e información recomendó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el ente regulador, rechazar la solicitud de China Mobile para ofrecer servicio de telefonía entre Estados Unidos y otros países.



China Mobile tenía siete años esperando una aprobación. El gobierno chino denunció este martes "una mentalidad de guerra fría" de parte de Washington.



Las autoridades estadounidenses "no deberían reprimir a las empresas chinas de esta manera", dijo a la prensa el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Lu Kang. "Al contrario, deberían ofrecerles un trato justo y favorable".



El gobierno de Donald Trump ha castigado al grupo de telecomunicaciones chino ZTE, prohibiendo a empresas estadounidenses venderle piezas claves y componentes de software por siete años. ZTE se declaró culpable en marzo de brindar falsas declaraciones sobre la venta ilegal de bienes a Irán y Corea del Norte, y recibió 1.200 millones de dólares en multa.



El mes pasado, el gobierno estadounidense acordó con ZTE levantar las sanciones a cambio de 1.400 millones de dólares en multas adicionales, pero el Senado votó a favor de mantener la prohibición.