Arremetida: Trump amenaza a la OMC con posibles medidas si no trata "adecuadamente" a EEUU

Donald Trump

Washington, julio 3 - El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió una vez más sus controversiales posiciones sobre comercio y aranceles, incluso a pesar de las advertencias de los grandes bancos de inversión sobre amenazas al crecimiento económico.



Al reunirse este lunes en la Oficina Oval con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, el mandatario estadounidense afirmó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha maltratado a EEUU "Espero que cambien sus caminos. Nos han estado tratando muy mal durante muchos, muchos años, y es por eso que estábamos en una gran desventaja en la OMC", cita las palabras del mandatario la página web oficial de la Casa Blanca.



"No estamos planeando nada todavía, pero si no nos tratan adecuadamente, haremos algo", agregó Trump.



En la misma reunión, el presidente aseguró que EEUU y sus negociadores están "muy cerca de hacer algunos acuerdos comerciales muy buenos: acuerdos de comercio justos. No quería decir 'buenos', quería decir 'justos': acuerdos de comercio justos para nuestros contribuyentes y para nuestros trabajadores y nuestros agricultores".



"Guerra comercial en toda la regla"



Los nuevos comentarios de Trump se producen a la par que, según analistas, crecen los indicios de que las políticas administrativas de EEUU sobre el comercio mundial empizan a crear problemas.



Así, Goldman Sachs ha advertido que la segunda mitad de 2018 será difícil para los inversores, ya que se enfrentarán con aranceles y tasas de interés en alza, informa The Guardian. La última encuesta de IHS Markit a las fábricas estadounidenses, por su parte, también señala que los aranceles han estado elevando los costos para los fabricantes en EEUU y exacerbando la desaceleración para los miembros de la eurozona.



En otra clara advertencia, JP Morgan alertó que una guerra comercial 'en toda la regla' abriría un agujero en el crecimiento económico mundial, debido a la reducción del volumen del comercio, las interrupciones en la cadena de suministros y la pérdida de confianza.