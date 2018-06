(AUDIO) Cendas asegura que no hay especulación sino una caída en la producción y la falta de insumos

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

30-06-18.-El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Oscar Meza, precisó durante una entrevista en Unión Radio que los rubros más costosos para los venezolanos no se deben a la especulación, sino a la caída de la producción, a la falta de insumos y a la expropiación de tierras que eran fértiles, “la especulación es un reflejo de una economía tan distorsionada como ésta”.Meza agregó que no existe capacidad financiera para hacer frente a los costos mientras que una parte de los artículos como: semillas, fertilizantes, herramientas y tractores deben ser adquiridos con divisas.“Dada las severas limitaciones que tenemos nosotros con la producción petrolera y con la posibilidad de obtener divisas, obviamente se restringe mucho la capacidad y lo que se puede comprar se hace con el dólar del mercado”, dijo.Nningún empleado en Venezuela obtiene un ingreso que le permita disponer de la cesta básica familiar, “10 millones 375 mil 945 bolívares diarios es lo que se necesita para poder hacerle frente a los gastos esenciales y obviamente no lo gana un profesor, 90 % de los venezolanos no puede hacerle frente a una canasta básica”, expresó Meza.