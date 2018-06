Vargas: Enfermeras del Ipasme se rebuscan vendiendo tortas o tarjetas telefónicas para sobrevivir

27-06-18.-Luzmila Ozpino, jefa de enfermeros de la Unidad Ipasme de La Guaira, aseguró que están realizando otras actividades para complementar el sueldo y “sobrevivir” a la crisis económica se encuentran los enfermeros, reseña el portal Diario de Vargas La Verdad.



“Estos profesionales tienen que rebuscarse para poder alimentar a su familia. El sueldo que reciben es insuficiente. La mayoría hace cosas por su cuenta o venden productos. Hay enfermeros que venden tarjeta telefónicas o tortas para sobrevivir”.



Estas declaraciones las ofreció en medio de una protesta que realizó el personal de enfermería del centro de salud como parte de unas actividades convocadas a nivel nacional para manifestar el rechazo del gremio al sueldo que están ganando.



“Es que no nos alcanza para nada, ni para tener un uniforme digno. Queremos que sean tomadas en cuenta estas necesidades que estamos pidiendo a gritos”.



Precisó que el sueldo de los enfermeros está por escala y el renglón más bajo cobra 600 mil bolívares quincenal, mientras que quienes están en el IV nivel tienen un ingreso de 5 millones. Esto, antes del nuevo incremento salarial decretado desde el Ejecutivo, “aunque con el aumento que dieron recientemente quedamos igual”.



“Estamos exigiendo transporte, pues no tenemos el dinero para trasladarnos en taxi y queremos darle calidad de vida a los pacientes, quienes merecen que lleguemos a tiempo a nuestras labores”.



Destacó que no están dejando de atender a los pacientes. “No nos vamos a negar a atenderlos, simplemente estaremos de brazos caídos. Vamos a atender lo que realmente se necesite y en la parte administrativa será totalmente nula, con la finalidad de que nos escuchen”.



Por otro lado, Ozpino comentó que actualmente existe “una renuncia masiva para irse del país en todos los centros de salud del país”. En el caso del Ipasme, apuntó que “aquí dieron permiso para hacerlo, pero si no están, no contamos con ese personal”.