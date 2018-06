Hiperinflación ante semestre de "alto voltaje"

Credito: France 24

25-06-18.-Venezuela ya cumple ocho meses desde que entró en fase de hiperinflación y las proyecciones para final de año no son nada alentadoras. Firmas especializadas y economista estiman que la cifra anualizada podría ubicarse entre los 60.000% y un máximo del 207.000% —como lo estima la firma Barclays Capital— de no realizarse los correctivos en la economía.



Hoy, el debate para precisar en cuál fase, etapa o estado se encuentra la hiperinflación venezolana mantiene dividido a los expertos en la materia. Algunos señalan que ya se encuentra en un punto “intermedio” rumbo al colapso del sistema económico y social del país; mientras que otros apuntan que apenas se está en la “fase inicial” del proceso.



José Loyos, economista experto en el tema inflacionario mundial y egresado de la Universidad Complutense de Madrid, indicó que la hiperinflación nacional “podría decirse que está en una fase aguda, avanzando progresivamente y en ascenso. El caso de Venezuela es algo atípico y único porque es un país que atraviesa por una alta inflación, recesión y caída abrupta del aparato productivo. El Gobierno tiene las maneras de salir, progresivamente, del fenómeno pero no toma los correctivos”.



Indicó que “Venezuela aún está muy lejos de parecerse del caso de Zimbabue, país que registró tasas de hiperinflación que superaban los millones en porcentaje y mensualmente. Pero está en la fase de una crisis monetaria, aceleración exponencial de los precios y alta inflación (….) todavía le falta camino por recorrer para vivir lo peor de ese fenómeno que es la destrucción total del sistema cambiario, económico y productivo de la nación”.



Recientemente, el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, expresó que el proceso hiperinflacionario en Venezuela apenas está en su etapa inicial.



Durante una entrevista radial, el economista aseguró que el Gobierno nacional “está en el propio huracán de una hiperinflación” y que, lejos de lo que la mayoría de la población piensa, aún no estamos viviendo el “peor momento de la crisis”.



“Estamos en la fase inicial del proceso, es decir, vamos a ver inflaciones mucho peores que lo que estamos viviendo en estos momentos y el impacto sobre la vida cotidiana de la población será peor. Y a eso hay que sumarle un paquete de sanciones internacionales”, subrayó León.



Los últimos datos de la Asamblea Nacional sobre la inflación apuntan a que el índice de mayo se ubicó en 110,1%; la acumulada de 2018 es de 1.995% y la interanual bordea el 25.000%.



Venezuela es la hiperinflación número 57 documentada en el mundo. Es la segunda hiperinflación del siglo XXI, después de la Zimbabue entre 2007 y 2008. Además, es el quinto país en Latinoamérica que vive el fenómeno en los últimos 40 años.



El economista Carlos Javier Maldonado aseguró, a este diario, que “nosotros aún estamos en la primera y segunda fase de la hiperinflación. Los aumentos desbordados de sueldos por parte del Gobierno, la creación de masa monetaria sin control y respaldo, y el cambio significativo de los precios de los productos, que se dan cada tres o cuatro días. Que el Gobierno haya aumentado el salario por cuarta vez en un año es un claro indicio de que no sabe cómo controlar la inflación”.



Indicó el experto que “no existe punto de comparación de la inflación venezolana con otros países por cada unos tiene sus propias particularidades. Las hiperinflaciones mensuales en naciones como Brasil, Nicaragua, Perú y Argentina oscilaron con tasas de entre 200% y el 400% (…) acá el indicador ya superó el 100% y sigue subiendo vertiginosamente”.



Maldonado apuntó que lo más preocupante que “vemos está entrando en una espiral de la que cada vez será muy difícil de salir. Hay un aumento rápido y masivo de dinero sin ningún tipo de respaldo, un colapso de los precios y que los ciudadanos cada día rechazan más el uso de los bolívares para el ahorro. Al contrario, hacen lo imposible para adquirir dólares o euros, monedas más sustentables en el sistema”.



El economista resaltó que la fase terminal del proceso hiperinflacionario se origina “cuando se da la destrucción del sistema económico que viene dada por una elevada e incontrolable espiral inflacionaria, la devaluación o instauración de una nueva divisa, crisis en los precios de los artículos que aumentan en horas de manera abismal y la pérdida total de los ciudadanos de la confianza en la moneda local”.



María Fernanda Herrera, experta de una consultora privada, también agregó que “es complejo y complicado cuánto tiempo puede durar la hiperinflación en un país. Los casos que se conocen en Latinoamérica van desde meses hasta dos y tres años. Su salida solo depende de las acciones económicas que tome un Gobierno y si está dispuesto a hacer correctivos. En Venezuela la situación es incierta porque no se ven acciones gubernamentales concretar para detener la alta inflación”.



El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), economista José Guerra, advirtió que el 2018 podría finalizar con una inflación de 100.000% si esta se mantiene a un ritmo mensual de 100%, como la registrada en el mes de abril según datos del Parlamento.



“Venezuela pasaría a ocupar el desastroso primer lugar en las inflaciones de Latinoamérica, porque el récord lo tiene Nicaragua en el año 1985-88 cuando la inflación llegó a 23.000%”, expresó durante una entrevista.



Los expertos apuntan que el segundo semestre la hiperinflación entraría en una fase de “alto voltaje” por el alza de la inflación y el ajuste de sueldos, salarios y bonos sociales, los que dispararán el índice de liquidez monetaria, la existencia de dinero “inorgánico”, que se suma a la falta de efectivo; además del alza disparada de precios en los productos.



El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, señala que “la hiperinflación es el estadio final del deterioro de una economía, es difícil pensar en algo peor que esto, y aunque no sabemos cuanto puede durar, definitivamente forzará un quiebre en el país. Yo avizoro un segundo semestre mucho más duro que el primero, con una inflación que puede cruzar umbrales de 150% o 200% mensual”.

