(AUDIO) Ex ministro Víctor Álvarez: "Si la hiperinflación sigue a este paso, el año cerrará con una inflación de 200 mil %"

Víctor Álvarez, economista y exministro de Industrias Básicas y Minería, expresó durante una entrevista a Marypili Hernández en el programa Sin duda transmitido por Unión Radio que las medidas económicas anunciadas el miércoles no son las correctas, porque prevé que si la hiperinflación “sigue a este paso, el año cerrará con una inflación de 200 mil % debido a que las reuniones que se están haciendo entre el gobierno y los economistas solo contribuyen a que esos índices se incrementen”.Destacó que uno de los principales problemas se debe a que los economistas que se han reunido con el Ejecutivo nacional no conocen completamente la realidad que presentan los venezolanos, y los diagnósticos que se están haciendo no corresponden con la realidad nacional.“El hecho de que el gobierno los esté escuchando y esté acogiendo sus recomendaciones y su políticas no significa que ellos estén en lo cierto significa en todo caso que son corresponsables del desastre económico”, expresó.En, Álvarez señaló que las vías para generar una salida al problema es la reactivación del aparato productivo y agrícola, así como la corrección del desbalance fiscal y el otorgamiento de divisas.