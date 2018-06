Ministro Piñate: el Estado acelera políticas para estabilizar economía

Eduardo Piñate Credito: Prensa AN

Caracas, junio 22 - Frente a los ataques financieros que dirigen factores empresariales aliados a la derecha tutelados por el imperio estadounidense el Gobierno Nacional continuará desarrollando políticas para estabilizar y sanear la economía venezolana afirmó el ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, este viernes en entrevista televisiva.



“Lo que nos planteamos es retomar los niveles de prosperidad económica que existieron en la primera década de la Revolución Bolivariana. Estamos enfrentando una guerra multiforme y la guerra económica es una de esas formas que ha hecho que algunos de estos elementos que habíamos superado se vean afectados”, remarcó el titular.



Significó las políticas sociales en protección al pueblo y en defensa de su ingreso que se acompañan no solo con el incremento del salario mínimo, sino con un conjunto de programas sociales para el acceso a bienes y servicios.



El incremento del salario mínimo, que regirá a partir del 1º de julio, anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, esta semana, es de Bs. 1.000.000 a 3.000.000 de bolívares. Igualmente el ticket de alimentación aumentará de Bs 1.555.500 a Bs 2.196.000.



Con estos aumentos el ingreso mínimo integral del trabajador se ubica en 5.196.000 bolívares, lo que representa un aumento de 103%, con respecto al monto anterior que se ubicaba en 2.555.500 bolívares.



Además, el jefe de Estado incrementó el monto de las pensiones, el bono de guerra económica y los bonos de protección social, como una medida de compensación al pueblo frente a la guerra económica.



“Las medidas de defensa del salario, del ingreso de la familia de mantener las posibilidades de la capacidad de compra del pueblo venezolano son complementadas con un conjunto de acciones que se van a seguir tomando en función de estabilizar la economía”, insistió Piñate.



Observó que la alteración de precios para inducir la inflación tiene un objetivo político mas no tiene que ver con la realidad económica del país, además buena parte de los controles de precios están vulnerados, “nosotros estamos en una situación en las cuales no son las leyes de la economía las que están operando, sino está operando una guerra con fines políticos y nosotros nos estamos defendiendo”, subrayó.



“Los que le están haciendo la guerra al pueblo son los que elevan los precios permanentemente, son los sectores monopolistas de la economía venezolana“, recalcó Piñate.