Zulia: Transportistas de San Francisco rechazan el billete de 500 bolívares, denuncian usuarios

21-06-18.-"15 bolívares el pasaje y no se aceptan billetes de 500", es la frase que pregonan los colectores de la ruta K4 en San Francisco, al mismo tiempo que una ola de quejas se escucha como respuesta en la cola de pasajeros, que espera impaciente la llegada del medio de transporte.



"Yo cambio el efectivo al 150% y me dan billetes de 500, y ahora los choferes no los quieren aceptar. Esto es insólito, se creen en Banco Central", expresó con molestia Roxana Acosta, quien es usuario asidua de la ruta del K4.



A la escasez de efectivo que vive el país se le suma los agravantes de la venta del mismo, y el rechazo que con el tiempo adquiere la moneda de menor denominación, en este caso el billete de 500 Bs, que hasta el momento ninguna autoridad oficial ha aprobado su cese de circulación.



Hace algunos meses, los billetes de 100 y 50 eran los rechazados, no solo en medios de transporte, si no también en abastos, tiendas y demás, sin embargo, hasta la fecha y aunque en muchos de los comercios no se reciben, el billete de 100 sigue siendo vigente.



El cono monetario venezolano fue actualizado con la esperanza de atacar la escasez del efectivo, y se incorporó una nueva familia de billetes, la realidad es que la situación vuelve a repetirse.



Por otro lado, usuarios de la ruta La Limpia, también viven a diario la incertidumbre de si encontrarán medio de transporte que acepte su efectivo. "Yo me vine esta mañana y me pidieron 20 mil bolívares y me dijeron que sin billetes de 500", narró Rafael Martínez, quien explicó que al hacer la compra en porcentajes de los billetes, el de 500 es uno de los que más consigue.



La respuesta en la que se escudan los choferes ante las quejas, es que no los reciben "porque el pasajero no los acepta de vuelta".

