Ministro Quevedo asegura que sanciones de EEUU son un ataque a estabilidad del mercado petrolero

21-06-18.-El Gobierno venezolano denunció este jueves que sanciones como las impuestas por Estados Unidos a Venezuela o Irán suponen un "ataque a la estabilidad del mercado petrolero", reseña la agencia Efe.



"Igual que Irán, Venezuela sufre las sanciones, que nos limitan. Son sanciones en lo financiero, en lo económico, que van en contra de nuestro pueblo", declaró a Efe en Viena el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, en alusión a las sanciones impuestas por Washington a Caracas y Teherán.



Explicó que Caracas condena "cualquier injerencia de cualquier potencia en el mundo para tratar de influir en el mercado petrolero", pues "ir en contra de la industria petrolera" es ir "en contra de los pueblos del mundo, porque el petróleo es un instrumento para el desarrollo y la paz, y no para un ataque político".



Con respecto a la drástica caída del bombeo de Pdvsa debido a la crisis que atraviesa, Quevedo se limitó a comentar que se está "trabajando duro" para recuperar la producción. A los ministros de los catorce socios de la OPEP se unirán el sábado los de Rusia y otros nueve productores de crudo, en la cuarta reunión del grupo de 24 naciones que se aliaron hace año y medio para impulsar el precio del crudo con un fuerte recorte de sus suministros.

Esa retirada del mercado de 1,8 millones de barriles diarios de crudo desde el 1 de enero de 2017 ha propiciado la recuperación del valor del barril hasta niveles que no se veían desde 2014, en torno a los 75 dólares. El mercado "se está estabilizando, se está balanceando", reconoció Quevedo.



El también presidente de Pdvsa hizo estas declaraciones antes de hablar ante el plenario del Séptimo Seminario Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que concluye este jueves y donde denunció asimismo las sanciones de EEUU a su país.



"Venezuela (...) se encuentra en estos momentos bajo una guerra no convencional (lanzada) por parte de una de las potencias económicas más grandes del mundo", dijo el ministro en su discurso, en el que instó a "no ignorar" la situación del país suramericano.



"Todo ataque contra la estabilidad política y económica de un país petrolero es un ataque directo contra la estabilidad del mercado petrolero, cuyo recurso es para el desarrollo de toda la humanidad", destacó.



El foro de dos días, que reúne a cientos de representantes de importantes países productores y consumidores de crudo, así como a dirigentes de compañías petroleras y expertos, es previo la 174ª reunión ordinaria de la OPEP de mañana, donde los productores revisarán los niveles de su oferta.



Con respecto a diversas propuestas de un incremento de suministros que están sobre la mesa, según han revelado varios delegados, Quevedo confirmó que Venezuela tiene una "postura soberana", si bien declinó especificarla.



"Primero tenemos que tener la reunión, vamos a escuchar las opiniones y la posición formal de todos los miembros", indicó a Efe. Resaltó que, sea como sea, "Venezuela siempre va a defender el espacio de la OPEP como un espacio de integración y cooperación".