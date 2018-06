Bajo movimiento en remesas a pesar de la nueva tasa de cambio

Credito: Archivo

21-06-18.-La autorización de una nueva tasa de cambio para remesas provenientes desde el exterior —y establecida en 2.200.00 Bs./$— no movilizan a los zulianos, quienes aún esperan una opción que les permitan adquirir “con libertad” y sin restricciones los dólares en efectivo.



Ayer, durante un recorrido por las agencias Zoom e Italcambio los trabajadores aseguraron, a este rotativo, que el movimiento de personas para retirar sus remesas foráneas “sigue siendo bajo”.



“Al día solo una o dos personas han venido a retirar los fondos. Pero, muchos se acercan es a preguntar sobre si existe la posibilidad de retirar los dólares en efectivo. La respuesta es no, porque el Convenio Cambiario N° 39 establece que las casas de cambio deben vender esas divisas exclusivamente en el sistema Dicom. No entregan dólares a las personas”, señaló un informante de Zoom.



En Italcambio la situación es similar, según el personal que allí labora. “Hasta ahora las 12:00 del mediodía (de ayer) nadie ha venido a retirar remesas. Creo que existe mucha desinformación al respecto y por eso casi nadie se atreve a enviar sus remesas por esta vía. Una tasa de Bs. 2.200.000 es bastante atractiva y este es un mecanismo seguro y confiable para recibir dinero de manera directa en la cuenta bancaria”, opinó José, otro trabajador de la casa de cambio.



Venezolanos fuera del país indicaron, a PANORAMA, que el mecanismo no luce atractivo, pues la cifra acordada para el tipo de cambio sigue estando muy por debajo del marcador ilegal que se cotiza en varios sitios web.



Ayer, el dólar “negro” se cotizó cerca del umbral de los 3 millones de bolívares y sigue en ascenso.



“Quincenalmente le envío a mi familia en Venezuela un promedio de 100 dólares. El cambio de la moneda (pesos chilenos) y la transferencia lo hacen venezolanos acá en Chile y, por lo general, el monto que ofrecen es un 5% menos del dólar negro. Creo que ese monto de 2.200.000 es bastante bajo porque estaría perdiendo dinero”, señaló Oscar Villalobos, marabino residente en Santiago de Chile.



Similar comentario ofreció Rodolfo Romero, venezolano en Perú. “Tendría que esperar un tiempo para evaluar esa opción que dan Zoom e Italcambio, si es factible y me genera beneficios. Lo que no me llama la atención es que el precio del bolívar/dólar esté muy bajo a lo que marca el paralelo en Venezuela”, apuntó.



Ecoanalítica aseguró, en su análisis, que “el esquema de remesas debería permitir no solo la compra de divisas, sino, también la venta; así como la simplificación de los trámites necesarios para acceder al mismo”.



“El Ejecutivo debe ir a un esquema de legalización plena del mercado paralelo de divisas, con una estrategia consistente y creíble para reducir y mantener la brecha entre las tasas oficial y paralela. Sin embargo, al menos en el corto plazo, el mercado cambiario no oficial continuará siendo el mecanismo más relevante para las transacciones de ayuda financiera en divisas por parte de los venezolanos en el exterior a sus familiares y allegados”, destacó la firma.



Estimaciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) calculan que ingresaron al país por concepto de remesas más de dos mil millones de dólares en 2017 y en 2018 podrían alcanzar seis mil millones de dólares. Otros estudios divulgados por Econalítica, 42% de las divisas provienen desde Europa, Estados Unidos 40%, Suramérica 12% y Centroamérica y el Caribe 5%.



La Asamblea Nacional también solicitó que en el país se establezca un mercado cambiario “libre” para el envío de remesas familiares.



“Si no hay un mercado cambiario transparente, libre, la gente no va a mandar sus remesas a través de la banca, entiendan eso, nadie va a venderle un dólar al Gobierno a un tercio de lo que le pueden dar”, dijo el diputado Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas de la AN.



Roger Chacín, economista, argumentó que el Gobierno lo que busca con una tasa a Bs. 2,2 millones “es evitar que las divisas que ingresen a Venezuela vayan a dar al mercado paralelo que es lo que, en parte, hace que todos los precios suban a diario. Quieren captar todos esos millones de dólares provenientes del extranjero para alimentar el sistema Dicom porque cada vez hay menos divisas en las reservas internacionales”.

