Algunas casas de cambio están cobrando entre 13 y 14% de comisión por remesas

Credito: Archivo

20-06-18.-Las comisiones que aplican algunas casas de cambio autorizadas por el Gobierno para recibir remesas, depende del país destino así como de los montos específicos, reseña El Universal.



En el caso del MoneyGram, esta se rige por una lista de precios que varía según el país y en el caso de Western Unión, esta cobra hasta 14% del monto total de la divisa. Zoom forma parte de la red de Western Union. Desde el pasado 11 de junio, ha publicado por sus redes sociales, la tasa de compra de las divisas que es referencial para ese día, para el familiar que recibe la remesa, que este martes cerró en 2.200.000 bolívares .



En su cuenta en Twitter advierte que no se hace responsable en caso de que los datos no sean precisos. Entre los datos personales que solicitan en las casas de cambio es que la información de la cuenta bancaria nacional corresponda a la persona que va recibir la remesa. Esto no aplica para cuentas de nómina ni de pensionado.



Por otra parte, Italcambio, opera con el proveedor Money Gram, donde la persona que envía la remesa tiene que registrarse en esa plataforma para enviar el monto en moneda extranjera. Una vez que el monto se encuentra en la referida casa de cambio, se hace la transferencia en bolívares a la cuenta bancaria. Al igual que Zoom, la compañía publicó el cierre cambiario en Bs 2.200.000



La compañía agregó que se encuentran trabajando para adecuar sus plataformas a los servicios de MoneyGram, para ello ofrecen otros proveedores como: Latin Travel, Jetperu, Guiñazu e Italtransfer. En sus redes sociales también indican la base cambiaria de acuerdo con la esquema establecido por el Gobierno Nacional. Las casas de cambio autorizadas son Grupo Zoom, Italcambio e Insular. Éstas solicitan al usuario, la cédula de identidad y RIF, así como la información de la cuenta bancaria nacional para realizar el depósito en bolívares.



De acuerdo con estimaciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) calcula que ingresaron al país por concepto de remesas más de dos mil millones de dólares en 2017 y en 2018 podrían alcanzar seis mil millones de dólares. Según estudios divulgados por Ecoanalítica, 42% de las divisas provienen desde Europa, Estados Unidos 40%, Suramérica 12% y Centroamérica y el Caribe 5%.



No obstante, dentro del proceso, los usuarios han reportado inconvenientes al momento de recibir la remesas.



Como sucedió con la usuaria Martha Pironti, cuyo familar vive en Italia, y este le envió 120 euros a través de Western Unión el 23 de mayo, a él le cobraron como comisión de 20 euros, a parte de casi Bs 3 millones que pagó cuando recibió el dinero. El monto que iba a cobrar era de 70.496.260 bolívares. “cuando me llega el dinero, dos semanas después, en la empresa indican que tengo tengo que pagar en Venezuela una comisión, de 2.819.850 bolívares, ya no estaba cobrando Bs 70 millones sino Bs 67 millones”.



La agencia en el país no le daba información precisa porque el dinero no caía en su cuenta por cuanto el contrato establece que la transferencia se hace efectiva en un plazo de 24 a 48 horas máximo. Sin embargo, luego de pasar dos semanas de ir y venir sin tener certeza de lo que ocurría fue cuando le dijeron que la cuenta de ahorro no soportaba tanto dinero y tuvo que cambiarla a la cuenta corriente en la que depositaron Bs 67 millones. Pide que mejoren los tiempos de respuesta y de entrega.