Divisas en casas de cambio rondan el dólar paralelo

20-06-18.-La tasa de cambio para remesas del exterior alcanzó los 2.200.000 bolívares, 27 veces más que la tasa Dicom, que para su última subasta cerró en 80.000 bolívares por dólar, y muy cercana a la cotización del dólar paralelo.



Zoom e Italcambio, dos de las tres casas de cambio autorizadas en el país para hacer operaciones en remesas, publicaron que el dinero de familiares en el extranjero será canjeado a esa cantidad de bolívares (2.200.000) por dólar.



Estas casas empezaron a operar el pasado 12 de junio con una tasa de 1.303.270 bolívares por dólar, precio que se mantuvo solo hasta el domingo.



“Con Casa de Cambio Zoom las personas pueden enviar dinero hacia Venezuela y éste podrá ser recibido por el destinatario (vía transferencia bancaria en moneda nacional) en cualquiera de las oficinas de Casa de Cambio Zoom a escala nacional”, informó la agencia a través de su cuenta en Twitter.



Según Zoom, la tasa actual fue adjudicada en la más reciente subasta Dicom, la cual es variable cada semana.



En este sentido, la firma Ecoanalítica explicó que la tasa de cambio oficial para estas operaciones corresponde a la postura máxima en las subastas Dicom, reduciendo considerablemente la brecha entre la tasa oficial y la tasa paralela.



“Esta es la primera vez en mucho tiempo que el Ejecutivo reconoce el impacto de la tasa paralela en la economía y la relevancia que la misma ha ganado durante los últimos años. Esta tasa es atractiva para segmentos de la población venezolana en el exterior, especialmente en Colombia, que no están bancarizados en el país de residencia o que no tienen acceso a plataformas digitales como Paypal u otras”, opinó la firma.



Igualmente, Ecoanalítica puntualizó que una de las ventajas que tiene el esquema de remesas es la legalidad, además, permite hasta un máximo de 10.000 dólares. “Esto lo hace atractivo también para operaciones puntuales de organismos diplomáticos en Venezuela o para quienes quieran apoyar a ONGs venezolanas”.



Sin embargo, el diputado a la AN, José Guerra, mencionó que la nueva tasa la anuncia Zoom solamente si está autorizada por el BCV, pero falta el respectivo Convenio Cambiario. “Ello indica la falta de transparencia por parte del BCV. En cualquier caso esto refleja la dispersión de tasas de cambio: Dicom, Zoom y paralela”.



Para el economista Luis Vicente León el mercado de remesas puede superar este año los 2 mil millones de dólares y seguirá creciendo exponencialmente, un “lomito que el Gobierno intentará comerse como sea”, escribió en la red Instagram.



“La única manera de que las divisas repatriadas y remesadas entren directamente a las cuentas en el BCV y conformen parte de las reservas internacionales es que las operaciones se hagan en el mercado oficial y eso solo pasará si el Gobierno compra a precio de mercado. De eso se trata los nuevos intentos que hace el gobierno desplazando fuertemente el dolar en Dicom para remesas, que ahora alcanza los dos millones cien mil bolívares por dólar”, escribió el directivo de Datanálisis.



En un recorrido por las sucursales de una de las casas de cambio autorizadas, Zoom, en Maracaibo, se constató que son muy pocas las personas que acuden a esta agencia a retirar remesas.



“La mayoría de la gente se acerca es a preguntar y luego se retiran. Piensan que el dinero se les entregará en dólares físicos, pero la operación es electrónica, por transferencia a la cuenta de la persona a la que se le ha hecho el envío, no puede ser una cuenta de terceros, ni tampoco una cuenta de pensionado”, contó una trabajadora de la oficina principal de Zoom, en Delicias.



Las personas a las que se le han enviado remesas por Zoom deben indicar el código entregado al familiar que hizo el envío, al ingresar ese código el sistema arroja la información con la cantidad de dinero en dólares, se hace el cálculo y se procede con la transferencia bancaria.

