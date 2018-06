Jesús Faría arremete contra Pascualina Curcio, Tony Boza, Julio Escalona, Luis Salas, Juan Carlos Valdéz y otros que hacen planteamientos económicos al presidente Maduro

El economista y exministro del comercio exterior, Jesús Faría Credito: Archivo

Caracas, junio 17 - Los recientes planteamientos económicos elevadas al Ejecutivo por parte de un grupo de 25 expertos afectos al Gobierno; entre ellos, Antonio Boza, Pascualina Curcio, Julio Escalona, Mario Silva, Juan Carlos Valdez, Luis Salas; entre otros, recibió contundentes críticas del constituyente, economista y exministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, quien en un documento al que PANORAMA tuvo acceso, expresa una serie de observaciones a las recomendaciones que dieron al Gobierno sus pares oficialistas.



Firmado por él, Faría afirma que en los últimos tres años se han hecho muchos propuestas desde el chavismo en materia económica para corregir errores; pero que “lamentablemente no han sido adoptadas”. “Yo he participado en la elaboración de algunos de esos documentos, lo cual no les da mayor valor, pero si me permite dar fe de que existen. Esto lo afirmamos porque, en ocasiones, se trata de desacreditar la crítica con el argumento de que no tiene autoridad para criticar u objetar, quien no escribe ni propone”.



Dicho eso, Faría se refiere entonces al documento propuesto por los expertos económicos y dirigido al presidente Nicolás Maduro. Opina que el mismo “no tiene un diagnóstico que nos permita identificar la justificación de sus planteamiento ni precisar los asuntos, problemas, conflictos, que van a abordar”.



“Toda propuesta debe definir su contexto, pero este documento adolece de ello, lo cual incluso dificulta el debate. Aun así, voy a formular algunas breves consideraciones en relación a ese texto”, subraya en el texto que escribió y compartió con este rotativo.



Especificó que en el país existen “gravísimos problemas cambiarios, fiscales, monetarias, productivos”. “Creo que nadie puede dudar de ello, a pesar de que se ha querido desmentir la existencia de un ámbito macroeconómico, descalificando de manera inútil (y, por cierto, con muy pobres sustentos técnicos) a todo aquel que hace referencia a ello”.



Sin embargo, Faría insiste que “los problemas existen y se le debe dar respuesta concreta”. “En ese sentido, en muchas ocasiones las recomendaciones de los expertos económicos se fundamentan en la generalidad de expresiones como: hay que elaborar un plan, tenemos que fortalecer y desarrollar,… De esta manera, se olvida algo fundamental: ¡cómo hacer las cosas! Es decir, que la propuesta se convierte en una manifestación de voluntades y deseos”.



“Hay propuestas del documento, al que hacemos referencia, que atacan duramente postulados ideológicos neoliberales, por las consecuencias que generan. Sin embargo, entre sus propuestas hay contrabandos, cuyas consecuencias serían peores. ¿Qué ocurriría si se aplicase un esquema monetario basado en lo que los expertos llaman el patrón Bolívar-oro en los actuales momentos?”.



“Se estrangularía la economía, perderíamos la capacidad de maniobra que nos aportan las políticas macroeconómicas, sería un shock como el ajuste del FMI. La economía requiere, lo que en términos económicos se define como un ajuste, pero ese esquema representaría un golpe fulminante para la población. ¿Los expertos están al tanto de ello?, se preguntó.



Faría criticó que en el documento que se le habría entregado al Presidente se haya “omitido” por ejemplo “no tocar el abultado déficit fiscal, que debe estar por encima el 15% del PIB, así como su financiamiento inflacionario, esencial para entender lo que está ocurriendo, hace inviable e irrealista cualquier propuesta económica”.



Dijo que se excluyó de las propuestas las políticas necesarias para recuperar el deteriorado aparato productivo. Y recalcó que ni siquiera se evaluó el tema petrolero, “ni siquiera es mencionado, a pesar de que no podremos resolver la crisis económica sin la recuperación de la producción petrolera”.



“Este esfuerzo pasa por una evaluación muy crítica de los serios errores estratégicos y desviaciones éticas cometidas en nuestra industria petrolera”, agregó.



En relación al tema cambiario, Faría explica al país que en esa propuesta no hay algo novedoso. “El documento en cuestión insiste en el control cambiario, el cual debe ser fortalecido, de acuerdo a su opinión. El problema cambiario (la especulación, el control, la caída de ingresos de divisas…) constituye el eje central de las grandes perturbaciones económicas del país. El control se agotó hace bastante tiempo, persistir en esa política sólo puede conducir a profundizar la crisis, es caldo de cultivo para la despiadada especulación cambiaria”.



Y del tema de precios señala algo similar. “La necesidad de aplicar una regulación de precios mucho más flexible es más que evidente para oxigenar y estimular la producción”.



No proponemos liberar los precios ni dejar de combatir la especulación galopante, se trata de impedir que se fijen niveles de precios que estrangulan la producción cuando ni siquiera se pueden cubrir los costos de producción. No obstante, el documento se aferra a la estrategia de estrangulamiento del aparato productivo por la vía de férreos controles de precios”, resalta el también miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



Varias recomendaciones deja al Gobierno Faría. Sostiene que de acuerdo a su experiencia, “ la única forma de provocar un cambio en la situación económica es que cambien las formas y los instrumentos” con los que se han manejado la materia económica.



“Debemos tomar decisiones sin subestimar los gravísimos impactos de la guerra económica (incluyendo el bloqueo internacional), pero sin justiciarlo todo con esa situación. Con políticas económicas adecuadas, que se articulen con los mecanismos de defensa no convencionales adoptados frente a los ataques que sufrimos en el campo de la economía, podremos avanzar en la estabilización de precios y recuperación productiva; pero, insistimos, es indispensable e impostergable la adopción de profundos correctivos económicos”.



En relación al tema cambiario, Faría explica al país que en esa propuesta no hay algo novedoso. "El documento en cuestión insiste en el control cambiario, el cual debe ser fortalecido, de acuerdo a su opinión. El problema cambiario (la especulación, el control, la caída de ingresos de divisas…) constituye el eje central de las grandes perturbaciones económicas del país. El control se agotó hace bastante tiempo, persistir en esa política sólo puede conducir a profundizar la crisis, es caldo de cultivo para la despiadada especulación cambiaria".



También se refirió al Petro. Indicó que exagerar expectativas de instrumentos con evidentes restricciones o presentar condiciones inexistentes como problemas a solucionar, le restan seriedad al documento.



“Por ejemplo, contrariamente a las afirmaciones del documento, el Petro no puede sustentar las operaciones internacionales del país, dadas las condiciones políticas y económicas de nuestro entorno internacional”.



“No se trata de renunciar a él, pero tampoco podemos despertar una expectativa que carece de realismo. Asimismo, hablar de la abultada asignación de divisas al sector privado en la actualidad como un gran obstáculo para el crecimiento estable de la economía no tiene ningún sentido”.



Faría recordó que “antes del 2016 sí era un factor de peso, pero ya no lo es. A este sector se le han asignado muy pocas divisas en los últimos 3 años. En todo caso, el fondo del asunto consiste en cómo aumentar el ingreso de divisas, pero este tema los especialistas no lo abordan en su documento”.



Faría piensa que en relación a las decisiones económicas que deben ser adoptadas, “están implícitas en este texto al que PANORAMA tuvo vista, “lo he escrito muchas veces y lo he expresado de manera pública en muchas oportunidades, independientemente del cargo que he ocupado”.



Cierra su texto con un mensaje al partido, a la dirigencia. "Que nadie se moleste por las críticas, porque éstas palidecen frente al malestar de la población. Estamos en la obligación de superar la complejísima situación que vive el país, así que menos ego y más debate, crítica, correctivos y trabajo para avanzar".



Dijo que se excluyó de las propuestas las políticas necesarias para recuperar el deteriorado aparato productivo. Y recalcó que ni siquiera se evaluó el tema petrolero, "ni siquiera es mencionado, a pesar de que no podremos resolver la crisis económica sin la recuperación de la producción petrolera".

También se refirió al Petro. Indicó que exagerar expectativas de instrumentos con evidentes restricciones o presentar condiciones inexistentes como problemas a solucionar, le restan seriedad al documento.



“Por ejemplo, contrariamente a las afirmaciones del documento, el Petro no puede sustentar las operaciones internacionales del país, dadas las condiciones políticas y económicas de nuestro entorno internacional”.



"No se trata de renunciar a él, pero tampoco podemos despertar una expectativa que carece de realismo. Asimismo, hablar de la abultada asignación de divisas al sector privado en la actualidad como un gran obstáculo para el crecimiento estable de la economía no tiene ningún sentido".



Faría recordó que “antes del 2016 sí era un factor de peso, pero ya no lo es. A este sector se le han asignado muy pocas divisas en los últimos 3 años. En todo caso, el fondo del asunto consiste en cómo aumentar el ingreso de divisas, pero este tema los especialistas no lo abordan en su documento”.



Faría piensa que en relación a las decisiones económicas que deben ser adoptadas, "están implícitas en este texto al que PANORAMA tuvo vista, "lo he escrito muchas veces y lo he expresado de manera pública en muchas oportunidades, independientemente del cargo que he ocupado".



Cierra su texto con un mensaje al partido, a la dirigencia. "Que nadie se moleste por las críticas, porque éstas palidecen frente al malestar de la población. Estamos en la obligación de superar la complejísima situación que vive el país, así que menos ego y más debate, crítica, correctivos y trabajo para avanzar".



“No se trata de renunciar a él, pero tampoco podemos despertar una expectativa que carece de realismo. Asimismo, hablar de la abultada asignación de divisas al sector privado en la actualidad como un gran obstáculo para el crecimiento estable de la economía no tiene ningún sentido”.



Faría recordó que “antes del 2016 sí era un factor de peso, pero ya no lo es. A este sector se le han asignado muy pocas divisas en los últimos 3 años. En todo caso, el fondo del asunto consiste en cómo aumentar el ingreso de divisas, pero este tema los especialistas no lo abordan en su documento”.



Faría piensa que en relación a las decisiones económicas que deben ser adoptadas, “están implícitas en este texto al que PANORAMA tuvo vista, “lo he escrito muchas veces y lo he expresado de manera pública en muchas oportunidades, independientemente del cargo que he ocupado”.



Cierra su texto con un mensaje al partido, a la dirigencia. “Que nadie se moleste por las críticas, porque éstas palidecen frente al malestar de la población. Estamos en la obligación de superar la complejísima situación que vive el país, así que menos ego y más debate, crítica, correctivos y trabajo para avanzar”.