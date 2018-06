Ejecutivo propone que Ministerio de Comercio Exterior cobre ingresos por exportación

15 junio 2018 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso este jueves que el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional cobre las regalías e ingresos por exportación, con el fin de obtener divisas convertibles que serán dirigidas a diferentes proyectos en el país.



“Venezuela tiene que avanzar muy rápido a un sistema de comercio internacional que le genere cuantiosos ingresos en divisas convertibles, en Petro, en yuanes, en euros, en dólares, en divisas convertibles”, dijo Maduro durante la juramentación de los 12 nuevos integrantes del Gabinete Ejecutivo, en el que Yomana Koteich asumirá la cartera de Comercio Exterior e Inversión Internacional, anteriormente dirigida por José Gregorio Vielma Mora.



En la actividad el Presidente refirió que es necesario crear un sistema de exportación “que definitivamente quiebre la corrupción, la corruptela y los obstáculos” pero que también “cobre lo que tiene que cobrar a los exportadores”, sector que le debe al Estado mil millones de dólares, para lo cual el mandatario especificó que determinó un mecanismo de pago con facilidades y en Petro.



“Yo quiero firmar un decreto para exceptuar al Seniat del cobro de esto y sea el Ministerio de Comercio Exterior que cobre, de manera directa, los impuestos y todas las regalías e ingresos por exportaciones”, explicó.



Durante el primer trimestre de 2018 las exportaciones no petroleras y no mineras de la nación registraron un incremento de 30 % con respecto al mismo período de 2017.



A pesar del bloqueo económico y la guerra no convencional perpetrada contra el país se logró pasar de los 35 millones de dólares, alcanzados en el primer trimestre de 2017, a 45 millones de dólares obtenidos entre enero y marzo de 2018.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 183 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)