El bitcóin sigue a la baja: cayó por debajo de los 6.800 dólares

Credito: Archivo

13-06-18.-El bitcóin, la criptomoneda más conocida del sistema Blockchain, no pasa por su mejor momento. Luego de alcanzar un valor de 20.000 dólares a finales de 2017, este año se ha caracterizado por mantener su tendencia a la baja. Este fin de semana el precio de la criptomoneda alcanzó los 6.765 dólares, su nivel más bajo en 2018. El pasado abril la moneda digital se cotizó a 7.300 dólares, reseña el portal El Tiempo.com



El mercado de criptomonedas ha perdido 42.000 millones de dólares y la caída del bitcóin se ha ampliado a más del 50 por ciento. Las demás criptomonedas principales también registran caídas, lo que ha llevado al valor de mercado de estos activos a 298.000 millones de dólares, según Coinmarketcap.com, casi un mínimo en dos meses. En el tope de la “criptomanía” a inicios de enero, la cifra alcanzaba los 830.000 millones de dólares.



Pero, ¿A qué se debe esta tendencia a la baja en el mercado de criptomonedas?

Las bolsas de monedas digitales enfrentan un mayor escrutinio alrededor del mundo, en medio de temores por problemas como robos, manipulación del mercado y lavado de dinero.



El entusiasmo por estos activos se ha debilitado tras una serie de ataques informáticos, incluidos el robo de casi 500 millones de dólares a la bolsa japonesa Coincheck Inc., a finales de enero. Este lunes, la plataforma de Corea del Sur Coinrail fue hackeada dejando pérdidas de cerca de 30 millones de euros, lo que reavivó las dudas sobre la seguridad de este tipo de portales.



La Agencia de Policía Nacional de Corea del Sur está investigando el caso mientras que la plataforma coreana anunció que el 70 por ciento de sus criptomonedas está en una “billetera fría”, que no está conectada a Internet, y por ello es menos vulnerable a este tipo de ataques.



Otros expertos también han apuntado la caída al creciente nerviosismo por un cierre de plataformas en China. “La gente piensa: ‘Si esto le puede pasar a A, le puede pasará a B y a C’. Entonces cunde el pánico, y por eso algunos están vendiendo”, dice Stephen Innes, jefe de transacciones para Asia Pacifico en Oanda Corp., en Singapur.



La caída se podría haber agravado por una baja liquidez en el mercado durante el fin de semana, agregó el experto. “El volumen de negociación es tan bajo y el grueso de las transacciones es de cuentas de inversores minoristas, que se asustan fácilmente”, dijo Innes.



“Actualmente no hace falta mucho dinero para mover el mercado de forma significativa”, agregó.



Sin embargo, algunos especialistas también han recalcado que teniendo en cuenta la volatilidad de las criptomonedas se deben analizar los cambios en los precios “comparando año con año y no picos con picos”. Por ejemplo, en enero de 2017 el precio del bitcóin era de aproximadamente 1.200 dólares y en el mismo mes de este año llegó a los 10.000 dólares.